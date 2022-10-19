南韓人氣女團MAMAMOO近日帶著新專輯《MIC ON》回歸，更加碼宣布出道九年來首次展開世界巡迴演唱會，讓海外粉絲相當期待。昨(18)日MAMAMOO成員頌樂（金容仙）與親姐姐一同於MBC《戶籍伴侶》亮相，姣好面容讓網友大讚姐妹倆一樣美。

昨(18)日在MBC《戶籍伴侶》的節目中，除了頌樂與大她三歲的姐姐一起出演外，也在該節目中公開兩人的住家，然而，兩人的房間風格差異相當大，不同於頌樂的房間物品較多較豐富，姐姐的房間為極簡風。

MAMAMOO頌樂與親姐更開各自閨房(左圖為頌樂姐姐房間;右圖則是頌樂房間)。(圖/截至節目MBC《戶籍伴侶》)

頌樂在節目自爆與姐姐除了寵物之外沒有其他話題，而兩人也在節目中呈現的相處模式也引來主持人爆笑，節目中可見頌樂正在點外送但只點一人份，讓主持人相當疑惑問道：「只點了自己的嗎？」而頌樂也坦言：「兩姐妹口味不合」並表示自己喜歡甜、鹹、辣的，但姐姐卻喜歡雞蛋、雞胸肉等健康食品，坦言姊妹倆都不理解彼此飲食習慣。

雖然兩姐妹的飲食習慣截然不同，但都非常疼愛飼養的狗，兩人會一起幫愛犬慶生外，還會與牠一起到自助照相館拍照，畫面相當可愛溫馨。