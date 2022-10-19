台南市市長黃偉哲今（19）日宣布，北外環第三期已經正式通車；黃也加碼透露，連接北外環及樹谷園區的樹谷聯絡道已於今年5月動工，預計2025年完工通車，台1線、國道8號及新港社大道上下班車流將獲得舒緩。此消息引發熱烈迴響，數千網友直呼超讚。

黃偉哲今日在臉書發文提醒市民，北外環第三期已經正式通車，從今天起上班多了一個新路線，而第二、四期工程，市府也會繼續加緊推動下去。

不僅如此，黃偉哲指出，接北外環及樹谷園區的樹谷聯絡道已於今年5月動工，預計2025年完工通車，將能舒緩台1線、國道8號及新港社大道上下班車流。黃喊話：「台南繼續前進，幸福繼續前行。」

這篇文章獲得超過2000人按讚，網友們紛紛留言：「市長衝衝衝！台南一定贏！」「太棒了！看到台南市的持續進步，交通真的很重要，謝謝市長的努力。有榮幸一起參與正式通車的盛事」、「市長，有您真好！」「市長加油！挺台南、繼續拚，作伙贏」、「有您們真好，讚啦」。