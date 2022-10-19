「台灣二次民主運動連線」19日在台中舉辦中部縣市誓師記者會，台北市長候選人蘇煥智、桃園市長候選人鄭寶清以及台灣民意基金會董事長游盈隆都共同出席，推薦台灣二次民主運動連線的候選人。（馮惠宜攝）

由台北市長候選人蘇煥智、桃園市長候選人鄭寶清等人發起的「台灣二次民主運動連線」，19日在台中烏日舉行中部縣市誓師記者會，台灣民意基金會董事長游盈隆感慨表示，目前的執政黨只會用抗中保台限縮人民的思維，「理想主義者打造文明，現實主義者收割成果又不思進步」他們才會想要站出來。

「台灣二次民主運動連線」中部縣市誓師記者會，除蘇煥智、鄭寶清、游盈隆等人，前國防部長蔡明憲、前立委廖學廣都親自出席，介紹連線在中部縣市推薦的候選人。

游盈隆說，二次民主運動是台灣另一波重要民主運動的開始，民進黨完全執政、民主退步，沒收黨內民主，黨主席一個人可以決定6都16縣市提名權，造成非常不公平的狀況；目前執政的執政黨沒有願景，只會抗中保台，用抗中保台壓縮人民的思維、限縮人民需求或追求改革進步的動力；「理想主義者打造文明，現實主義者收割成果又不思進步」這就是他們為什麼要站出來的理由。

蘇煥智痛批蔡英文完全執政後，民進黨快速沉淪墜落，就好像前幾天中研院院長李遠哲提到，民進黨完全執政快速沉淪速度非常驚人，他的心聲代表很多人的心聲，組成這個連線是要呼籲大家要回復到台灣民主的初心，希望青年從政愛鄉土文化可以重新被重視。

鄭寶清示批，鄭運鵬在大陸設立「鷗業新媒體」與大陸國營企業合資，一到選舉就抗中保台，這是國安危機，抗中保台一定要做，不能做一半，國民黨和民進黨是「蛇鼠一窩一家親」。

會中也推薦連線成員：台中市議員候選人宋柏誼、羅東霖、翁俊楠以及彰化縣議員候選人曾煥程、詹閔雄等人。