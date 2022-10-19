由台北市長候選人蘇煥智、桃園市長候選人鄭寶清等人發起的「台灣二次民主運動連線」，19日在台中烏日舉行中部縣市誓師記者會，台灣民意基金會董事長游盈隆感慨表示，目前的執政黨只會用抗中保台限縮人民的思維，「理想主義者打造文明，現實主義者收割成果又不思進步」他們才會想要站出來。
「台灣二次民主運動連線」中部縣市誓師記者會，除蘇煥智、鄭寶清、游盈隆等人，前國防部長蔡明憲、前立委廖學廣都親自出席，介紹連線在中部縣市推薦的候選人。
游盈隆說，二次民主運動是台灣另一波重要民主運動的開始，民進黨完全執政、民主退步，沒收黨內民主，黨主席一個人可以決定6都16縣市提名權，造成非常不公平的狀況；目前執政的執政黨沒有願景，只會抗中保台，用抗中保台壓縮人民的思維、限縮人民需求或追求改革進步的動力；「理想主義者打造文明，現實主義者收割成果又不思進步」這就是他們為什麼要站出來的理由。
蘇煥智痛批蔡英文完全執政後，民進黨快速沉淪墜落，就好像前幾天中研院院長李遠哲提到，民進黨完全執政快速沉淪速度非常驚人，他的心聲代表很多人的心聲，組成這個連線是要呼籲大家要回復到台灣民主的初心，希望青年從政愛鄉土文化可以重新被重視。
鄭寶清示批，鄭運鵬在大陸設立「鷗業新媒體」與大陸國營企業合資，一到選舉就抗中保台，這是國安危機，抗中保台一定要做，不能做一半，國民黨和民進黨是「蛇鼠一窩一家親」。
會中也推薦連線成員：台中市議員候選人宋柏誼、羅東霖、翁俊楠以及彰化縣議員候選人曾煥程、詹閔雄等人。
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