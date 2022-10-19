彰化縣政府一口氣補助72所學校，依學生的身高和人體工學，汰換老舊課桌椅1萬9374套。（吳敏菁攝）

彰化縣政府一口氣補助72所學校，依學生的身高和人體工學，汰換老舊課桌椅1萬9374套。（吳敏菁攝）

課桌椅規定使用15年可以汰換，但幾乎都用不了這麼久，就出現損壞狀況，且老舊課桌椅不符人體工學，彰化縣共有213所中、小學，縣府今年大手筆，以縣款挹注2464萬6750元，一口氣補助72所學校汰換1萬9374套，期待提升學習品質。

縣長王惠美19日前往南郭國小視察新換課桌椅，表示發現滿多學校都有課桌椅老舊的共同問題，因使用多年，出現桌腳不平、抽屜及椅子下方置物櫃損壞等情況，導致學生上課時分心或坐姿不穩，影響學習成效，更妨礙到發育階段中孩子們的身體健康，因此請教育處盤點縣內所屬各校課桌椅的需求，並規劃汰換計畫，讓孩子們能舒適學習，健康成長。

王惠美也指出，課桌椅大約要15年以上才能汰換，這次一次把72所學校的老舊課桌椅汰換掉，全由縣款支應，依學童身高打造，提供具耐久性、舒適性的新式或調整型課桌椅，符合人體工學，期許提升教師教學和學生學習品質。

教育處表示，全縣213所國民中、小學和縣立高中，這次課桌椅汰換達1/3，是歷年來最多的一次，雖然規定課桌椅使用15年可以汰換，但課桌椅基本上用不了那麼久，有些孩子長得快、長得高，固定高度課桌椅也不符需求，部分採購調整型，符合多元、個別生長需求，更能全面顧及學生視力和骨骼健全發展。

圖說：彰化縣政府一口氣補助72所學校，依學生的身高和人體工學，汰換老舊課桌椅1萬9374套。（吳敏菁攝）