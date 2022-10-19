獲選為模範身心障礙勞工的紀亭君常在中捷公司重要活動擔任主持人。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

台中市政19日舉行「111年度進用身心障礙者績優機關暨模範身障勞工表揚活動」，台中捷運公司雙料獲獎，除了公司獲頒「優良事蹟獎」，員工紀亭君也獲選為模範身心障礙勞工。中捷公司董事長林志盈表示，公司超額進用身心障礙員工，並提供友善職場環境、協助員工拓展職能，盼將「有愛無礙」的精神展現在公司文化與旅客服務上。

台中市政府今年共評選出10名優良事蹟獎、10名模範身心障礙勞工、2名楷模獎，今天由副市長令狐榮達頒獎表揚。

林志盈表示，中捷公司為善盡企業社會責任，近年來均超額進用身心障礙員工，截至今年9月30日，總員工數863人，依規定需進用身心障礙人數3％（26人），實際進用比例為3.6％（31人），比法規規定超額進用5人。

林志盈也說，公司全力協助身心障礙人士就業，包括辦理新進人員公開招募活動時，獨立開辦招募類組，並依障別、專業背景分發職務，公司也打造無障礙工作空間，鼓勵身心障礙員工挑戰不同專業領域，透過完善的升遷及調動制度，協助員工拓展職涯，2017年公司成立至今，身心障礙員工平均年資2.5年，最長年資為4年，就業狀況穩定。

獲得模範身心障礙勞工紀亭君2020年初進入中捷擔任事務員，因先天性軟骨發育不全症，身高只有120公分，但身體健康狀況和一般人無異。林志盈說，紀亭君原本負責公文管理及文書庶務，因口條佳、邏輯清晰、台風穩健，陸續接下公司總機、外部申請捷運系統拍攝等業務，即使劇組半夜拍攝也到場全程參與，還在公司重要活動擔任主持人、貴賓接待人員，表現出色。

紀亭君表示，大學畢業後求職路上屢屢碰壁，中捷是她的第一份正職工作，因此格外珍惜，由於過去沒有相關經驗，2年多來每天都以樂觀態度迎接挑戰，鼓勵自己做到使命必達、無畏向前，這次獲選很感謝評選委員及公司長官的肯定，未來將持續努力學習，發揮自己最大的價值。