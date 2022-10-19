台中市政19日舉行「111年度進用身心障礙者績優機關暨模範身障勞工表揚活動」，台中捷運公司雙料獲獎，除了公司獲頒「優良事蹟獎」，員工紀亭君也獲選為模範身心障礙勞工。中捷公司董事長林志盈表示，公司超額進用身心障礙員工，並提供友善職場環境、協助員工拓展職能，盼將「有愛無礙」的精神展現在公司文化與旅客服務上。
台中市政府今年共評選出10名優良事蹟獎、10名模範身心障礙勞工、2名楷模獎，今天由副市長令狐榮達頒獎表揚。
林志盈表示，中捷公司為善盡企業社會責任，近年來均超額進用身心障礙員工，截至今年9月30日，總員工數863人，依規定需進用身心障礙人數3％（26人），實際進用比例為3.6％（31人），比法規規定超額進用5人。
林志盈也說，公司全力協助身心障礙人士就業，包括辦理新進人員公開招募活動時，獨立開辦招募類組，並依障別、專業背景分發職務，公司也打造無障礙工作空間，鼓勵身心障礙員工挑戰不同專業領域，透過完善的升遷及調動制度，協助員工拓展職涯，2017年公司成立至今，身心障礙員工平均年資2.5年，最長年資為4年，就業狀況穩定。
獲得模範身心障礙勞工紀亭君2020年初進入中捷擔任事務員，因先天性軟骨發育不全症，身高只有120公分，但身體健康狀況和一般人無異。林志盈說，紀亭君原本負責公文管理及文書庶務，因口條佳、邏輯清晰、台風穩健，陸續接下公司總機、外部申請捷運系統拍攝等業務，即使劇組半夜拍攝也到場全程參與，還在公司重要活動擔任主持人、貴賓接待人員，表現出色。
紀亭君表示，大學畢業後求職路上屢屢碰壁，中捷是她的第一份正職工作，因此格外珍惜，由於過去沒有相關經驗，2年多來每天都以樂觀態度迎接挑戰，鼓勵自己做到使命必達、無畏向前，這次獲選很感謝評選委員及公司長官的肯定，未來將持續努力學習，發揮自己最大的價值。
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