台中市霧峰區施姓里長參選竟涉嫌利用重陽節名義贈送市價約200元毛毯，台中地檢署7名檢察官偵辦，搜索17處，於選民住處扣得多盒證物，認定施男及其黃姓助理涉嫌違反選罷法投票行賄罪嫌疑重大，複訊後各命5萬元、2萬元交保候傳。

檢方指出，今年9月接獲賄選情資，指稱台中市霧峰區施姓里長候選人利用重陽佳節機會，以社區發展協會之名義，贈送選民敬老禮品（高級毛毯）名義行賄選之實，藉此尋求選民支持，翁嘉隆檢察官指揮上開司法警察機關共同偵辦。

經蒐證後於本月18日見時機成熟，由台中地檢署主任檢察官詹益昌率同檢察官6人、司法警察54人兵分多路，持台灣台中地方法院核發之搜索票共21張，執行搜索地點17處，共傳喚含里長候選人、選民在內共28名到案說明。

檢警查扣賄選禮盒（高級毛毯，市價約200元）16盒等證物，經檢察官訊後認施姓候選人、黃姓幹部涉嫌重大，分別諭知具保5萬元、2萬元。

台中地檢署呼籲，各級候選人應以政見理念爭取選民認同、支持，如以金錢、餐宴、招待旅遊或贈與禮品等行 為請選民投票，均屬賄選行為，已涉犯公職人員選舉罷免法。

台中地檢署指出，年底選舉將屆，蒐報各類賄選情資，如涉賄選情事將嚴加究辨，以維護選舉之清明與公正。