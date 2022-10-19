俄羅斯在9月20日發起部分動員徵兵，按理說，受徵召人的兵員將會先接受2個星期的訓練，然後才會派往前線。然而愈來愈多證據表明，很多動員兵的訓練僅只是開了幾槍而已，然後就被派往最危急的戰場，有些動員兵才進入部隊十天就在前線的砲火下陣亡。

莫斯科時報(The Moscow Times)報導， 27歲的伊果•普契科夫(Igor Puchkov)是2個孩子的父親，但他已無法陪伴孩子長大，幾天前，普契科夫陣亡於烏克蘭南部的刻松地區戰鬥。

他的親屬完全無法接受，收集資料向媒體報料，他的弟妹( sister-in-law)史特拉娜•普奇科娃(Svetlana Puchkova)在電話中告訴《莫斯科時報》：「就他生前與我們的說法，他的軍事訓練只是得到分到1個彈匣(30發子彈)，然後開了一槍，確定步槍可用，僅此而已….所以他幾乎沒有任何訓練就被派往烏克蘭，我們感到非常憤怒。」

普契科夫來自米努辛斯克(Minusinsk)，該城位在外蒙古以北的西伯利亞。俄羅斯的部分動員多半就是徵召這種邊疆地區的役男。

普契科夫的遺孀普奇科娃(Puchkova)悲痛的說，：「我無法接受他就這麼走了，我還記得他的微笑，還能回憶他的聲音，但現在他不會再進家門。」

同樣來自米努辛斯克的動員兵，35歲的建築工人亞歷山大•帕里洛夫（Alexander Parilov）與普契科夫在同一天陣亡，也同樣沒有接受額外的培訓。

他的朋友伊果‧索隆達耶夫(Igor Solondaev)說，軍方幾乎沒有這些動員兵什麼，他花了35,000 盧布（567美元）給自己買了一套制服和靴子，但他沒有時間買自己的睡袋。他們沒有得到任何東西。一星期後，他們終於給了他軍裝和機關槍，隔天就把他們送到刻松，然而第2天就陣亡了。

俄羅斯官方沒有出面說明情況，因此愈來愈多的動員兵家屬開始了陳情，俄羅斯西部布良斯克地區(Bryansk)的動員兵親屬在上周末發布陳情影片，希望普丁能放過他們的兒子和丈夫。

新兵特倫科夫(Ivan Terenkov)的妻子說：「我們的先生未經訓練就被派往前線，這是違法的。」

現役士兵茲帕諾夫(Nikita Tsepanov)的母親說：「我接到兒子的電話，他說：媽媽，幫幫我，讓我離開這個地獄。」

由於俄國政府強力鎮壓反戰意見與街頭抗爭，所以這些陣亡士兵的親友也沒準備走上街頭抗議，但敢怒不敢言的憤怒情緒又能壓迫多久？

俄羅斯的部分動員顯然是普丁的政治賭博，然而此舉卻造成普丁公信力的嚴重衰退，大量役男逃亡國外，許多徵兵處遭到攻擊、放火、槍殺徵兵員，民意調查也顯示普丁的聲望大幅衰落。