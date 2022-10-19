京城銀行再加碼員工福利。繼近二年來兩度率金融業之先提出防疫津貼，京城銀再加碼員工福利，在19日宣布將自今年11月起，對員工推出階梯式的0至6歲育兒津貼，補助總額最高可達109.5萬，對此京城銀指出，這是特別鼓勵願意「接二連三」的父母。

響應國家生育政策，京城銀的這項0至6歲階梯式育兒津貼補助，內容除了每月給予育兒補助，並設計階梯式加碼獎勵，生愈多每月補貼金額愈高；除了原先的生育補助每胎5,000元，現在則考量0到6歲各項開銷接踵而來，因此再推出「育兒」補助，補助方式為從小孩出生到滿6足歲以前，每個月可再領有額外的育兒津貼，第一位「京寶貝」每月2,000元、第二位每月5,000元、第三位京寶貝每月8,000元，換言之，生愈多胎，每胎補助也愈高。

以南部為重心紮根的京城銀，不僅高度重視政院所提出的S廊帶計畫，同時也重視在少子化當下，企業在南部留才、攬才、育才的重要性，京城銀對此指出，身為台南在地企業，打造一個讓青年能在中南部落地生根的環境，一直是京城銀肩負的使命，而且不只要留住在地人才，也要改善少子化問題，如此才能帶動地方的永續發展，因此特別推出上述的補助方案，來補助員工「生生不息」。