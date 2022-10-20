艋舺連環槍擊 北市警即起掃蕩近百幫派堂口

萬國幫元老邱國隆，自認遭同幫大哥洪清正打壓，19日在西門町、青山宮犯下2起槍擊案件，挾持人質最後引彈自戕震驚社會，北市警方20日表示將進行大掃蕩，即日起，針對全市各幫派近百個「堂口」、「辦公室」、「依附寄生行業」進行清查，斬斷金流強力刨根，讓黑幫為破壞治安付出代價。

北市刑大大隊長蔡燕明指出，警方持續打擊黑幫犯罪，2022年1至9月，北市共查獲各式槍枝86枝、各式子彈1847發，破獲幫派組織47起，逮捕349人。

北市警方即日起，將針對市內各幫派堂口強勢清查，並溯源刨根，警方強調，任何犯罪的態樣及動機不盡相同，持續要求各分局針槍擊案件、暴力犯罪、挑戰公權力及聚眾鬥毆等案件，採取主動、強勢作為。

北市警方將針對轄內潛藏治安隱憂因素，針對200多個幫派「堂口」、「依附寄生行業」全面掃蕩，呼籲不法分子勿心存僥倖，試圖挑戰公權力，警方將強勢執法以維護社會秩序、穩定治安。