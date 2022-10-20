特斯拉上季營收表現不如市場預期，其執行長馬斯克周三並表示今年公司恐無法達成交車目標，但他也試圖淡化需求轉弱的擔憂，稱第四季需求「非常好」，儘管如此，特斯拉盤後仍大跌6.25%。

在稍早的一般交易時段，特斯拉股價上漲0.84%，收在222.04美元。

投資人擔心全球經濟低迷和特斯拉電動車的高價，可能讓有意買車的人卻步。

按特斯拉先前訂下未來多年電動車銷量逐年增長50%的目標，今年其交車量應達到140萬輛，到2023年應達到210萬輛。

馬斯克表示，特斯拉無法達成全年交車目標是因為物流方面的挑戰，「一些物流挑戰仍將存在，第四季交車量估成長不到50%，但產量將成長50%」。他並表示：「我不會說我們是經濟衰退的證明，但這肯定展現出經濟衰退中的韌性」。

儘管全球經濟陷入動盪，但特斯拉仍快速擴張，投資人正在密切關注經濟持續降溫是否將衝擊對特斯拉電動車的需求。

●第三季業績

特斯拉第三季營收為214.5億美元，創下歷史新高，但不及分析師預估的219.6億美元。

經調整後每股盈餘為1.05美元，優於市場預期的1.01美元。

汽車事業毛利率從去年同期的30.5%下滑至27.9%，不如市場預期。

碳權收入為2.86億美元，創下一年來新低。

該公司表示，美元走強對獲利造成的負面影響達到2.5億美元。

特斯拉在本月初公布第三季交付34萬3,830輛電動車，較去年同期的24萬1,300輛成長42.5%，再創歷來新高，但不及分析師預估的35萬9,162輛。此外，第三季總產量達36萬5,923輛。這表示其第三季產量比交車量多出逾22,000輛，當時特斯拉即將庫存增加歸咎於物流問題。

●公司說法與展望

特斯拉在聲明中表示，原材料成本上漲影響公司獲利能力、導致柏林和德州新廠增產效率低下，並影響4680新電池的生產。

馬斯克在法說會上表示，4680電池的生產正快速取得進展，但特斯拉動力集成與能源工程高級副總裁Andrew Baglino表示「我們還有尚未克服的挑戰，這無庸置疑」。

馬斯克宣布公司可能提出規模介於50億～100億美元的股票回購計畫，這取決於董事會的審查和批准。

特斯拉如果實施庫藏股，那麼持股達15%的最大股東馬斯克也將受惠，這有助於他為440億美元收購推特（Twitter）的交易籌措現金。加州大學伯克利分校法學教授Adam Badawi表示，如果在業績發布後，馬斯克大舉拋售特斯拉股票，那將是即將完成推特交易的強烈跡象。

馬斯克宣布特斯拉Cybertruck電動皮卡可望在明年中投入生產，而重型電動卡車Semi Truck將於今年晚些時候開始交車，預計到2024年北美銷量可望達到50,000輛。

●收購推特

投資人對全球經濟持續放緩和馬斯克收購社群媒體公司推特的影響感到擔憂，特斯拉股價已從去年11月創下的歷史高點大跌約50% 。但馬斯克在法說會上表示，他認為特斯拉的身價將超越蘋果和沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）這兩大巨頭的市值總和。特斯拉目前市值不到7000億美元，蘋果市值達到2.3兆美元，沙烏地阿拉伯國家石油公司市值為2.1兆美元。

馬斯克周三表示，他對即將收購推特感到興奮，儘管他和其他投資者為這家社群媒體支付的價格過高。部分專家認為，在財報公布後，馬斯克可能需要額外出售多達30億美元股票，為這筆交易籌措現金。