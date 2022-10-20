玉山金(2884)主動響應由「科學基礎目標倡議組織」(Science Based Targets initiative)發起的「淨零行動日」(NetZeroActionDay)，積極號召各企業夥伴承諾設定淨零目標，將氣候變遷納入營運發展策略，並依循各產業之淨零標準進一步設定科學基礎淨零目標。

玉山已承諾設定科學基礎淨零目標，於今年2月取得SBT近程減碳目標核定通過，是台灣第1家、亞洲第2家完成SBT目標審查的金融業，減碳範疇除自身營運範圍外，也包括金融業最關鍵的投融資部位；依SBT目標調整投融資策略，承諾2035年全面撤資煤炭相關產業(Phase Out)，將資金導入低碳及再生能源產業並發展碳資產管理機制，包括實施授信內部碳定價、參考顧客碳排放強度進行議合。此外，提供永續金融產品協助顧客減碳，擴大減碳影響力，有系統、有計畫地邁向淨零。

玉山銀行董事長黃男州表示，氣候變遷是具時限性、且影響層面會擴及全球的重大性議題，若企業不重視永續發展，無論財務、業務的績效有多好，面對氣候事件可能都不再有意義。我們需要積極展開行動，這是我們的責任，也是我們的價值。玉山持續透過金融的力量，協助企業本身及供應鏈提升ESG績效、加速ESG轉型，結合更多志同道合的顧客及夥伴的力量，一起展開淨零行動，做對的事情，共同邁向永續美好的淨零家園。

淨零行動日之目標係透過串聯各產業、各區域之企業共同倡議的力量，促使在11月即將到來的COP27及G20高峰會，各國政府領導人能在協議解決氣候問題上發揮更強大的力量。企業訂定長期淨零目標是全球邁向淨零的關鍵，SBTi是全球公認最有公信力的減碳目標核可組織，該組織於2021年10月公告「企業淨零標準」（SBTi Corporate Net-Zero Standard），除明確說明淨零目標的相關定義外，更詳細規範各產業制訂淨零目標之條件與要求，提供給準備制訂淨零目標之企業採用，鼓勵全球企業設定具科學基礎的長期淨零目標，實現2050年升溫1.5度C以內的全球共同願景。