「SUPER JUNIOR WORLD TOUR - ＂SUPER SHOW 9： ROAD＂– in TAIPEI」票價圖。（圓頂文化提供）

韓流帝王「Super Junior」暌違3年確定來台，將於下月26、27日連續2天在台北小巨蛋舉辦演唱會，與台灣ELF（官方粉絲名）久別重逢，成為疫情後首組登台攻蛋的外國藝人，他們將帶著與台灣歌迷分隔3年的想念，在舞台上加倍賣力加倍搞笑，帶給台灣歌迷們內容豐富精湛、笑鬧歡樂的演出。

「Super Junior」自2008年起舉辦「SUPER SHOW」世界巡迴演唱會，至今已在30個城市舉辦150場演出，累積超過200萬名歌迷參與。2020年起，「Super Junior」連續2年得到台灣KKBOX「韓語年度十大歌手」 冠軍，2022年更得到KKBOX風雲榜「年度外語風雲歌手」獎項，即便因疫情取消來台灣的原定「SUPER SHOW 8」演唱會行程，台灣歌迷對他們的支持也絲毫未減少。

在全球疫情趨緩後，他們也開始舉辦「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 ： ROAD」世界巡迴演唱會，首場演出於今年7月在韓國首爾蠶室室內體育館一連舉行3天，首次演出今年全新正規專輯的主打歌〈Mango〉，也不忘帶來〈Devil〉、〈Black Suit〉、〈Sorry Sorry〉、〈BONAMANA〉等經典歌曲，出道17年，人氣與實力依舊。

「SUPER JUNIOR WORLD TOUR - ＂SUPER SHOW 9： ROAD＂– in TAIPEI」將於下月26、27日在台北小巨蛋登場，門票將於本周六（六）早上11點28分於KKTIX售票系統正式開賣，更多售票相關詳情，請洽KKTIX及超級圓頂官方臉書專頁。