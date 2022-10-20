無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦今以苗栗縣議長身分拜會身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，被解讀為「黑白配」，民眾黨桃園市長參選人賴香伶對此表示，市政交流與業務往來已行之多年，用一般狀況來接待應該是合宜的。

苗栗縣議長鍾東錦參選苗栗縣長遭國民黨開除黨籍，今以市政交流名義北上與台北市長柯文哲同台，引發民進黨批評「黑白配」，民眾黨內部也擔憂，柯鍾合體引發的負面效益，恐外溢其他縣市。

賴香伶表示，如果市政交流與市政業務各方會來了解，是行之多年，用一般狀況來接待應該是合宜的。

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