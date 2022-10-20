民進黨新竹市長候選人沈慧虹20日表示，鍾東錦合體民眾黨主席柯文哲，顯示是柯文哲勘災出包想藉此轉移焦點，其實，民眾黨高虹安在新竹也多次與前議長謝文進合體，民眾黨的黑白配只有政治利益、沒有理念。

沈慧虹今天參訪仁愛基金會，針對孫文學校校長張亞中今天拜訪新竹市議會國民黨團與林耕仁，除了張亞中，也傳出韓國瑜要來幫林耕仁站台，的確他們對深藍支持者有一定號召力，但選舉最重要的還是要回到候選人本身，未來她也會繼續努力端出政策牛肉，交給新竹市民選擇。

針對鍾東錦今天要到北市府拜會柯文哲，外界說這是黑白合，沈慧虹表示，鍾東錦的背景，大家去網路一查就知道，柯文哲勘災出包卻安排兩人合體，想用爭議轉移焦點，反而讓選民看清楚，民眾黨只有政治利益、沒有理念。

高虹安在新竹也多次與前議長謝文進同台，和地方政治舊勢力結合，是為了選票、還是為了整體城市長遠發展，她相信新竹市民會看清楚。