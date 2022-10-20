高端疫苗公開財務報表36.2億元的疫苗收入，等於認了目前「唯一買主是指揮中心」。依此推算，高端疫苗每劑售價應為754元。有PTT網友挖出今年三月新聞，當時高端表示，將規畫通過現增及公司債進行新台幣35億元募資，以因應「國際訂單」的備料需求。如今唯一買主指揮中心，沒有其他訂單，引發PTT網友熱烈討論，紛紛狂酸「笑死 國際級訂單咧」、「現增，懂玩喔」、「xx黨護航成這樣 氣數已盡。」

高端在聲明中指出，新冠疫苗累計銷售淨額為台幣36.2億，但研發成本投入30至40億，研發生產、政府採購過程皆合法合規，強調「絕非外界誤傳的暴利」。高端表示，曾獲疫管署4.6億元的研發補助，取得EUA核准後，贈送20萬劑疫苗回饋疾管署，加上指揮中心買了480萬劑，等於政府花公帑採購500萬劑。依此推算，高端疫苗每劑售價應為754元。

有PTT網友扮起柯南，挖出今年三月新聞，高端疫苗董事會通過去年每股盈餘（EPS）6.65元，成立10年來首度獲利，擬配發5元股票股利，同時辦理現增及公司債進行新台幣35億元募資，以因應「國際訂單」的備料需求。

網友看到「國際訂單」四字，直呼根本沒國際訂單，這不算造謠嗎？其他人也嘲諷「黨的疫苗 沒人敢查」、「會信的建議去看腦科」、「背後老闆是誰，查不下去啦」、「感覺水很深」、「腸病毒疫苗的國際訂單嗎」。

還有網友說「納稅錢就是慷慨」、「一劑800，後面還可以補打3劑，全民買單 賺翻」、「負責人跑去選台北市長了」、「哪來的『負責』人，笑死」、「傳說的國際訂單 公司這樣說不算詐騙嗎」、「圖利廠商，天經地義」、「真的無法無天，當初國家級的宣傳」、「第二座護國神山 當初喊的震天響」。

高端疫苗三點聲明如下：

一、自2020年初新冠疫情來襲，高端疫苗隨即與美國國衛院洽談技術移轉，全體員工夜以繼日投入疫苗研發，進行多項臨床前研究及9項人體臨床試驗。

迄今公開發表新冠疫苗研究共16篇論文，通過同儕審查發表於國際性期刊的論文10篇，其中在台灣本土進行的擴大二期臨床研究刊登於全球頂尖生醫專業期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine），研發成果公開透明且受到國際機構肯定。

二、依高端疫苗公佈之財務報表顯示，新冠疫苗累計銷售淨額為新台幣36.2億元。然而，自2020年起至2022年上半年，在2年半的時間內，研發及生產新冠疫苗支出合計達33.5億元，包括投入新冠疫苗研發、臨床試驗費用22.4億元（2022年下半年之研發尚未計入），及疫苗之生產成本11.1億元。

高端已在台灣建立良好的新冠疫苗研發及生產基礎，累計投入達30-40億元的研發及生產金額，絕非外界誤傳的暴利。

三、除上述研發生產及銷售數字外，高端於2021年獲疫管署4.6億元之研發補助，並於取得EUA核准後回饋贈送20萬劑疫苗予疫管署。

生技醫藥研發有不確定的風險，為快速因應緊急疫情，各國政府積極扶持並獎勵新冠疫苗研發，例如美國曲速行動提供180億美元的疫苗研發補助、各疫苗廠商亦從其他國家政府取得數億至數十億美元的補助。台灣國產疫苗廠商規模及資源有限，要與國際大廠開發競爭同類產品已屬不易，高端疫苗在台灣的研發生產及政府採購過程皆合法合規，民眾切勿輕信不實傳言以致產生誤解。