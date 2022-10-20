接種高端疫苗有出國需求民眾可施打1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣20日新增909例COVID-19本土案例，為437名男性與472名女性，年齡分布在0歲至92歲，12歲以下127名、65歲以上76名，確診者集中在18-64歲青壯年為主，約占69％。另，本周日10月23日上午在中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗800個名額，目前線上預約中。

新增909例分布在竹北市368例、竹東鎮182例、湖口鄉124例、新豐鄉93例、新埔鎮34例、關西鎮27例、芎林鄉33例、橫山鄉12例、寶山鄉16例、北埔鄉8例、峨眉鄉4例、尖石鄉4例、五峰鄉4例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1053人、居家照護列管人數3537人。統計至10月19日，新竹縣累計確診人數19萬6872人。

縣府衛生局指出，指揮中心表示隨著邊境穩健開放，宣布自19日起，提供已接種高端疫苗有出國需求的民眾，可接種我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

接種條件為，接種高端疫苗需出國之民眾，可依欲入境國家之查驗需求（包含登機／入境限制、豁免檢疫／隔離措施或取代檢驗陰性證明等），於出具相關證明文件（例如電子機票或就學／工作證明等）後，接種1至3劑我國核准專案輸入之COVID-19疫苗。

衛生局提醒，本周日10月23日上午8時30分至上午12時，由新仁醫院醫護團隊在中興里集會所開設COVID-19疫苗社區接種站，提供18歲以上民眾接種追加劑Moderna次世代雙價疫苗800位名額，目前開放線上預約中。