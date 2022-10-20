國民黨立院黨團今開記者會質疑高端收入有6億價差，是佣金還是選舉經費？國民黨立委費鴻泰表示，高端年報公布銷售數量和金額，與衛福部前部長陳時中在立法院答詢時所稱的每劑單價金額，兩者相差了6億元左右。錢跑去哪裡？在高端公司？還是跑到某些人口袋裡？包括高端公司、衛福部長和食藥署長，都有必要說清楚，倘若都說不清楚，很可能是貪瀆的問題。

首席副書記長謝衣鳯表示，陳時中今年3月8日，在立院回覆費鴻泰質詢時曾證實，高端疫苗每劑價格是871元到881元，但根據高端公司查核年報顯示，110年度銷售金額為32億7516萬6000元，銷售數量為444萬8318劑，平均每劑單價為736.27元，合計價格相差了6.45億元。

費鴻泰強調，他當時掌握的高端疫苗購買價，消息可靠，陳時中也說「差不多」，其中存在的價差，他呼籲監察院應查清楚。他也批評，高端股價異常，已經被金管會移送了9次，但檢調卻都沒有動作，檢調應儘速調查。

國民黨團總召曾銘宗也指出，不僅高端有價差問題，政府採購5種疫苗，採購數量為5351萬劑，總金額為408.6億元，但與國際平均行情售價估算為335.4億元相比，價差也達70億元。政府採購疫苗黑幕重重，有無弊端？監察院和檢調單位必須介入調查，衛福部更應該對國人說清楚、講明白。

國民黨團要求陳時中必須出來講清楚、說明白，購買高端幾億元價差，是佣金？還是競選經費？誰拿走了？如果講不清楚、說不明白，國民黨團將依法提出告訴。國民黨團也呼籲，高端保護效益報告須在10月底公布，如確定保護效益不佳，甚至沒有任何效益，國民黨團主張必須撤銷EUA，向高端求償，並追究陳時中政治責任、法律責任。