富邦致力於永續行動再傳捷報！2022第六屆資誠永續影響力獎（20）日舉辦頒獎典禮，富邦產險「富邦產險綠能守護特偵組」榮獲銅獎、富邦人壽「為河川把脈！台中烏溪川廢快篩調查行動」榮獲特別獎，富邦金控「廢棄口罩重生，以永續力發電創『罩』價值！」專案亦入選，顯示富邦金控及子公司永續經營深受肯定。

富邦產險長期致力於企業永續經營，本次以「富邦產險綠能守護特偵組」影片榮獲資誠永續影響力獎銅獎殊榮，肯定富邦產險持續協助企業識別風險，落實永續經營、發揮綠色影響力所付出的努力。

針對綠能產業所面臨的新興風險，富邦產險積極投入綠色保險的研究與發展，目前已承保台灣近三分之一太陽能案場、半數陸域風電、並參與每一個離岸風場的保險計畫，為全台最大的綠能保險業者。此外，富邦產險更將保險價值從「事後補償」進階為「事前預防」，協助客戶量身訂製風險管理策略並提供損害防阻服務。為支持離案風電產業發展，富邦產險更創國內保險業之先，率先取得全球風力組織GWO基本安全訓練證照，提升同仁對離岸風電之風險認知並具備出海服務的資格，共同營造安全的離岸風場作業環境。

同時，富邦產險也積極尋求跨領域技術合作，研發多種量化評估系統以掌握天災風險特性。今年也引進以無人機結合紅外線偵測技術應用，快速檢測大面積太陽能案場面板，並以專業工程技術分析太陽能板抗風能力，提供客戶改善建議。藉由風險評估、改善、災後協助復原等全流程的風控服務，支持客戶永續經營。

台灣有超過一百條的獨立水系，但有80％的河川廢棄物匯流於汪洋，破壞生態平衡並威脅人類健康，為落實企業永續治理之責，富邦人壽自2021年起預計連續至少三年支持荒野保護協會「川廢快篩調查計畫」，從台中烏溪開始每年關懷一條台灣主要水系，並號召在地同仁投入志工行列，齊力將河流岸及出海口垃圾分布熱點精準定位，促進公部門清運效率提升，相關成果也獲得河川局支持，進而攜手陸續展開河川巡守、淨川清運等行動，透過積極串聯產官學等各界力量，共同實踐溯往源頭從「河」開始替海洋止血。

此外，為從根本做起強化國人環保意識，富邦人壽亦與荒野保護協會、多位關鍵意見領袖合作倡議河川保育，透過培訓三萬同仁成為環境友善大使，以及引領全台保戶與民眾加入愛護河川的綠色種子，持續圈層推廣日常減塑、資源回收等行動，期望不斷發揮正向影響力，扮演促動水資源永續的重要推手。

富邦金控自2021年4月起號召客戶、員工參與口罩回收行動，將廢棄口罩再製成創新環保的手機充電板，這款充電板為100％在地生產運輸，減碳達99.9％，且採全紙材包裝、單色印刷，包裝材料減碳率達44％。富邦金控更舉辦「創『罩』價值」體驗活動，讓民眾能現場體驗透過自動化機台「環生零耗機」將廢棄口罩循環再製變身充電板的過程，擴大企業永續影響力，深獲肯定因而入選本屆資誠永續影響力獎。