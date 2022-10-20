台灣連鎖超市龍頭全聯實業持續投資高雄，2018年起，在岡山本洲產業園區打造自動化物流中心及智慧化物流園區，因應市場需求，20日動土興建佔地萬坪的低溫廠房，累計投資93.7億元，預計兩期工程完工後，將是全聯在台最大最完整的智慧化物流園區。

20日的動土典禮，由全聯董事長林敏雄親自主持，高雄市長陳其邁、副市長羅達生等應邀共同為建廠起鏟祈福，全聯董事長林敏雄表示，全聯因應全台物流布局，除了目前在岡山本洲產業園區的自動倉儲物流中心外，再持續加碼投資興建生鮮與冷鏈物流中心，以達省力化、效率化及自動化三大目標。

林敏雄特別感謝高雄市政府一路的支持與協助，他說，全聯將繼續豎立業界新標竿，提供更多消費者更好的商品與服務。

高雄市長陳其邁致詞時，感謝全聯選擇高雄、投資高雄，在農產品產銷市場失衡時給予協助，也照顧到高雄農漁民，包括之前燕巢芭樂就透過全聯通路銷售到全國消費者手上。

他說，全聯在本洲園區除原本的智慧倉儲投資9.8億元，運用AIoT技術讓倉儲效率提升5倍，20日再購地擴廠興建全台最大、佔地萬坪的低溫廠房，總投資達93.7億元，未來透過全聯讓農漁貨從產地到餐桌，是台灣農業改革關鍵的一大步。

陳其邁表示，農委會為讓國內生鮮水果打入國際市場，相繼在路竹、六龜、大樹等地設置冷鏈物流及運銷廠房設備，如今全聯加碼投資打造低溫廠房，將讓南部大量農漁貨在最短的時間運銷，是最新鮮的產品，不僅落實食安，更能增加農漁民收入。

他強調，岡山科技新城發展格局逐漸成形，配合公路與捷運路網，未來包括高科技半導體、螺絲等傳產都將加速轉型，未來發展可期。

高雄經發局長廖泰翔表示，全聯在2018年就在岡山本洲產業園區投資9.8億元打造自動化物流中心，2021年再以約13.8億元得標本洲園區萬坪土地，規劃分兩期投入共80億元，建置冷鏈物流中心及智慧化全自動物流系統，高市府投資高雄事務所專案經理針對此案進行全程協助，確保投資建廠如期如質完成。