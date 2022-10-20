民進黨桃園市長參選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞，今稱張善政高傲拒絕回覆農委會，從「挺善良」變「挺會躲」，張善政競選辦公室發言人何元楷反批鄭運鵬刻意混淆視聽，強調宏碁回函已證明張善政清白且毫無抄襲疑慮，農委會就是不敢公開，痛批民進黨刻意混淆事實，農委會為救運鵬甘於淪為打手，呼籲民進黨不要為了救自己的選情，犧牲宏碁的品牌形象。

何元楷指出，先前張善政已對此計畫執行內容召開過記者會說明，並要求農委會公開所有計畫執行的成果，包含：張善政當年並無支領任何人事費用的相關文件，但很遺憾農委會自始至終都不願公開這些資料。

何元楷表示，根據宏碁回函農委會的內容表示，此報告案已於文末列出參考文獻，非學術研究報告之格式，且此一方式也在當時審查及驗收通過。等於證明張善政清白，且毫無抄襲之疑慮，呼籲鄭運鵬正視宏碁的回函，不要繼續打泥巴戰、烏賊戰，刻意混淆視聽。

何元楷強調，張善政並無支領本計劃案任何人事費用，白紙黑字都有紀錄，偏偏農委會就是不敢公開。張善政跟宏碁始終坦然面對，要求農委會要公開相關全數資料。何元楷向農委會陳吉仲喊話，請不要再閃避，更不要繼續和鄭運鵬「唱雙簧」，堂堂一個主委，應懸崖勒馬，別再甘於當打手。

何元楷認為，民進黨刻意混淆事實，不斷利用農委會來追殺張善政，無非是為了要「救黨救運鵬」，但難道為了一次選舉，真要這樣摧毀台灣之光的企業「宏碁」嗎？何元楷呼籲：一個企業的建立多麼不易，民進黨若還有最後一點良知，請不要為了救自己的選情，犧牲宏碁的品牌形象。