民進黨屏東縣黨部20日指出，近日有人蓄意在網路上散播謠言稱，「民進黨部暗指投雙周，已接到縣長潘系通知投雙周」，也就是周春米、周佳琪，黨部執行長葉人魁怒批，不實謠言不可取，黨部與黨公職人員一定挺黨提名的人選，已對散播謠言的黃男提出告訴。

年底大選將至，民進黨派出周春米選屏東縣長、李清聖選屏東市長，國民黨則派出蘇清泉選縣長、周佳琪選市長，但近日1名黃姓男子在各個群組傳出「民進黨部暗指投雙周」、「已接到縣長潘系通知投雙周，民進黨周春米類國民黨周佳琪，拋棄李清聖」等訊息，甚至還傳到李清聖支持者自組的群組。

對此，民進黨屏東縣黨部執行長葉人魁指出，這名黃姓男子從10月初起，不斷在各個群組散播該不實謠言，有拜託認識他的朋友請他不要再亂傳謠言，不料他屢勸不聽，縣黨部已在11日對他提起選罷法意圖使人不當選的告訴，但至今他還是沒收回那些不實的謠言訊息。

葉人魁強調，黨部與黨公職人員一定挺黨提名的人選，對於這樣的不實謠言，黨一定要有所作為，不能造成輔選的矛盾，而選舉期間各類訊息滿天飛，真假難辨，請鄉親收到訊息後多方查證，不要任意分享傳送，以免因為傳播假訊息面對5年以下的刑責。

李清聖則稱，民進黨屏東縣長候選人周春米、與縣長潘孟安的態度都很清楚，政黨政治支持黨部提名人選是天經地義，請所有支持者要相信縣長候選人公開說的話，而他也會相信選民的智慧，選舉只剩30多天，他會盡全力把選戰打好。