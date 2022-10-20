許多駕駛上國道時，都討厭遇到龜速占用車道的「路隊長」，一名BMW車主發文抱怨，日前他行經國道三號桃園龍潭路段時，沒有超速卻還是被開罰3000元，讓他完全摸不著頭緒，一度懷疑是自己眼花，而貼文曝光後，迅速被上萬網友留言出征，怒嗆：「被罰剛好而已」。

原PO在臉書「爆料公社」貼出一張3000元罰單的照片，其中可見開罰原因為，「行駛高速公路未依規定行駛車道者─小型車未以規定之最高速度行駛內側車道，速限110公里，行速92公里」，不過原PO卻不解，明明車速控制在速限內仍遭開罰，直說「我以為眼花」，疑似發文想要討拍。

BMW車主收到罰單發文討拍，不料卻遭上萬網友留言砲轟。（圖／翻攝自FB爆料公社）

貼文曝光後，短短兩小時，就引來上萬網友朝聖，眾人一面倒留言狂酸，「龜速你還敢PO，佩服佩服啊」、「都被罰了，還是裝作沒看到違規事實前二句，可悲」、「國庫感謝您」、「原來是烏龜慢跑呀」、「最討厭開內線的龜，閃燈示意讓道還無視，生氣」、「罰你剛好而已，烏龜永遠不會知道自己當路隊長」。

根據道路交通管理處罰條例第33條，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，若低於規定之最低速限，將可處3000元至6000元罰鍰，另外，內車道應為超車道，超車後如有安全距離未駛回原車道，導致堵塞者，可處6000元至1萬2千元的罰鍰。