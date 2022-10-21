《黑澀會》玉兔今年三月宣布與交往7年的導演男友Howard結婚，並在兩個月後宣布懷孕消息，她也經常於社群平台上分享懷孕生活，今(21)日凌晨於社群媒體發出孕婦體內全透視照，讓網友驚呼：可以這樣拍。

玉兔於今年五月宣布懷孕並曬出超音波照，也經常於社群媒體上分享自己懷孕的過程，可以看見即使下個月即將「洩貨」的她，日前仍在好友的成語蕎的生日派對上手舞足蹈，讓不少網友大讚「最辣準媽咪」。

今(21)日凌晨玉兔再度於社群平台中曬出一張類似Ｘ光照的孕婦體內全透視照，照片中可見孕婦及寶寶的骨骼都非常的清楚，照片一出引來外界討論，許多網友驚呼「太酷了」、「母親的偉大，好酷」、「好帥喔天啊！」。

玉兔曬出孕婦照體內全透視。(圖/玉兔IG)

不過，部分網友卻感到生氣及擔心寶寶的健康「這樣輻射劑量會不會太高？對胎兒真的好嗎？」、「孕期可使用X光？」、「真的xray吗？如果是真的，還真是過分，為了拍照讓還未出生的孩子承受X光射线。」甚至有網友質疑照片的真實性表示「這網路上的圖吧」。