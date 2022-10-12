美女主播張齡予即將邁入孕期後段，預計倒數一個月「卸貨」，今(12)日分享跟林莉婚紗以及攝影團隊「琪琪小姐與喬先生 Sigridchienphoto」合作的孕婦寫真，日前她在社群平台上貼出2張拍攝孕婦寫真的照片，讓網友直呼美呆了。

張齡予曾透露除了四肢較水腫、末梢神經循環不好之外，生活上並無太大不適，不但食欲好精神好，睡眠品質也很好，很少有妊娠反應的她，讓許多媽媽前輩直誇兒子很孝順來報恩。她也透露自己是「照書養」型，買了數十本育兒書、看過數百篇網路資料，也會參考前輩的分享或比價，希望可以讓兒子好好長大。

第一次當媽的她，對於許多事情都想嘗鮮，日前她也嘗試了最近超紅的孕婦寫真，換了一套黑色透膚薄紗禮服，看起來又性感又優雅，她的手也溫柔了撫上孕肚，像是在期待寶寶出生，這種比較大尺度的穿衣風格，與過往當主播「專業」形象相差甚大。

張齡予坦承自己一開始試穿相當害羞，做了「人生少數可以大方露這麼多」心理建設才敢挑戰，成功拍攝也讓她笑說人生成就達成，一定會洗出來裱框掛床頭紀念。過往，張齡予常常被網友攻擊身材，曾經還以爲這是公眾人物的宿命而努力維持好身材，不過她現在已經想通了，認為孕婦很難維持好身材，更重要的是給寶寶一個舒適健康的成長環境。