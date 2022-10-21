去年仇姓男子因追求陳姓女子遭拒，他想利用陪對方看病的機會接近，竟竊聽得知她身分證字號後，輸入健保掛號系統，查到對方施打疫苗及就醫的時間，台北地方法院依非法蒐集有關醫療之特種個人資料等罪判刑2月，得易科罰金。可上訴。

仇男利用陳女住處的管理員與陳女聯絡時，趁隙得知陳的國民身分證統一編號、出生年月日之個人資料，去年9月7日上午9點他在COVID-19公費疫苗預約平台輸入陳的個資，蒐集她施打疫苗之醫療紀錄。

10月5日仇男再利用醫院預約掛號查詢系統，輸入陳的國民身分證統一編號，蒐集陳女當天下午將前往看診之醫療紀錄，以此方式非法利用陳的個人資料及非法蒐集有關醫療之特種個人資料，於陳的私權及資訊自主權等利益。

台北地院審酌仇男為追求陳女，非法利用他人個資，不尊重對方之隱私及資訊自主權，所為不該，惟考量他坦承犯行，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。可上訴。