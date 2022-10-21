高雄市長陳其邁抽到4號，團隊隨即喊出「再拚4年」口號，抽完籤後陳其邁也開啟選戰模式首度車隊遊行。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁抽到4號，團隊隨即喊出「再拚4年」口號，抽完籤後陳其邁也開啟選戰模式首度車隊遊行。（洪浩軒攝）

高雄市長陳其邁抽到4號，團隊隨即喊出「再拚4年」口號，抽完籤後陳其邁也開啟選戰模式首度車隊遊行。（洪浩軒攝）

2022九合一大選在即，高市選委會21日舉辦高雄市第4屆市長暨高雄市議會第4屆議員選舉候選人姓名號次抽籤會，高雄市長陳其邁抽到4號，團隊隨即喊出「再拚4年」口號，抽完籤後陳其邁也開啟選戰模式首度車隊遊行，不只要拚市政，還要與選民拉近距離。

此次抽籤會是陳其邁與柯志恩在市長選戰開打後首度同台，雙方寒喧過程中，柯志恩疑似脫口「手下留情」，對此，陳其邁澄清「沒有啦！」大家都是老朋友，難得碰面就互相寒暄，聊一些往事及選舉的事情，也祝福柯志恩選舉一切順利。

對於此次選戰是否有信心衝破百萬票，陳其邁表示，他們謙虛傾聽民意，一步一腳印拚市政，選舉就按照相關規定執行，目前仍然以市政為主，因為高雄還有很多建設要推動，根據最新調查，高雄的城市競爭力已經上升至第2名，從原本墊底拚到前段班，那就讓他們再拚4年。

陳其邁此次抽籤別有用心，特別找來3位剛滿18歲的學生陪同抽籤，象徵力挺18歲公民權，陳其邁指出，特別感謝3位剛滿18歲的年輕朋友陪同抽籤，希望提醒大家深化台灣民主，幾乎所有國家都已經普遍讓18歲以上民眾具有投票權，呼籲大家支持18歲公民權。

陳其邁抽完籤後，在立委趙天麟陪同下跟隨車隊掃街拜票，這也是陳其邁在此次選戰首度車隊掃街，一路上許多支持者向陳其邁加油打氣，陳其邁也展現親民態度，一一向民眾揮手致意，甚至比出「頭頂大愛心」跟支持者互動。