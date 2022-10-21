11月26日九合一大選投票在即，今(21日)為各縣市候選人號次抽籤，不少候選人皆親自出席，像是最受注目的首都之戰，國民黨候選人蔣萬安、無黨籍黃珊珊、民進黨陳時中都親自抽號，分別抽出6、8、12號。
《中時新聞網》特別先整理出6都市長候選人的號次，讓讀者一次快速掌握：
★台北市：1號台灣動物保護黨張家豪、2號無黨籍王文娟、3號無黨籍鄭匡宇、4號台澎黨黃聖峰、5號無黨籍童文薰、6號國民黨籍蔣萬安、7號台灣維新黨蘇煥智、8號無黨籍黃珊珊、9號無黨籍施奉先、10號共和黨唐新民、11號無黨籍謝立康、12號民進黨陳時中
★新北市：1號民進黨籍林佳龍、2號國民黨籍侯友宜
★桃園市：1號國民黨籍張善政、2號民眾黨籍賴香伶、3號民進黨籍鄭運鵬、4號無黨籍鄭寶清。
★台中市：1號無黨籍陳美妃、2號民進黨籍蔡其昌、3號國民黨籍盧秀燕
★台南市：1號無黨籍許忠信、2號無黨籍林義豐、3號國民黨籍謝龍介、4號無黨籍吳炳輝、5號民進黨籍黃偉哲
★高雄市：1號無黨籍鄭宇翔、2號無黨籍曾尹儷、3號國民黨籍柯志恩、4號民進黨籍陳其邁
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