2022台灣設計展23日閉幕，由高市府經發局聯手數位發展部打造的《LOG ING—登入元宇宙》展區打造多個奇幻場景，引爆觀展人潮。高雄市經發局21日推薦入口奇幻廊道、未來交界地、Metakao 互動大秀等3大必拍熱點，吸引民眾把握最後機會觀展。

高雄市經發局長廖泰翔指出，《LOG ING》由知名團隊叁式統籌策劃，以微科普形式深入淺出講述元宇宙的構成，從人性的角度出發，探究人類為實現在數位之中生活所做的努力，並以此理念廣邀相關業者打造科技場景。其中入口處登入元宇宙的奇幻廊道吸引最多人拍攝，中段由HTC打造的未來交界地人氣最旺，最後的Metakao 互動大秀則最具視聽震撼力，是觀展必看、必拍的3大熱點。

叁式指出，Metakao展區與線上藝文品牌 BIOS monthly 共同策劃，建立一座想像的元宇宙城市之陲，邀集各方創作者與職人發表奇想，觀展者也能問卷提出議題、分享職業偏好，最終數據以圖表展示於牆面上，讓共創成為展覽的一部份。叁式透露，經統計有64%民眾在元宇宙的世界中每天會重新選擇長相，另有高達86%不會從事和現在一樣的工作，60%在下班後會繼續待在元宇宙活動，預先窺見元宇宙時代生活模式。

HTC業務處處長簡瑞春表示，HTC近年致力於投入元宇宙應用開發，目前在藝術、商業、娛樂、教育領域均取得階段成果。他說明，在元宇宙中可在上班時與遠方的同事開會，下班後直接透過VR 觀看逼真的球賽，週末不用出門就能跟朋友參與演唱會，因此未來交界地展區中特別呈現豐富多元的跨時空、跨地域、跨終端內容，讓觀展者能實際體驗現下最新進的元宇宙科技，成功吸引觀展人潮駐足。

高雄市經發局表示，「台灣設計展」主展區「設計中島」運用22組白色貨櫃擺陣成圓，共規劃10大主題展區，以及聲光展演、現場演唱、戶外市集、 設計食堂、中島酒吧等多場活動。(記者張雅雲/高雄報導)