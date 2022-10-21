35歲的陳姓男子21日晚上9時許因邊騎車邊滑手機遭到員警攔查，不料員警在陳男包包裡搜出2包安非他命，陳男見自己被員警團團圍住，假裝配合盤查，並不停地起立蹲下，在過程中偷偷將鞋子脫下準備逃跑，但員警也不是省油的燈，早已發現陳男行為怪異，陳男見空檔往前起跑，被員警秒壓在地、動彈不得，員警逮捕陳男時還笑虧「你也是有招，知道要脫鞋再跑」，陳男依違反毒品防制條例移送偵辦。

鳳山分局員警於巡邏時見陳男騎車違規使用手機，於是上前盤查，陳男一見到警方便神色慌張，員警察覺有異，隨後在陳男包包裡搜出2包不明粉末，陳男面對員警的詢問，老實講出那是二級毒品安非他命（毛重4.34公克）。

員警先請陳男到一旁等待，結果陳男反覆起立蹲下，員警便詢問陳男「還是你不想坐？」陳男也假意配合的回說「要啦，怎麼不想坐？」沒想到下一秒就起身逃跑，但員警早就發現異狀，陳男一起跑便被員警撲到在地，遭壓制後還不停狡辯自己沒有想逃跑，怪員警害他受傷。

陳男遭壓制後支援警力也到場協助，陳男要上車前還記得走回原處，穿上鞋子，員警見狀不禁虧陳男「你也是有招，知道要脫鞋再跑」，後將陳男依違反毒品防制條例移送偵辦。

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