17歲陳姓青少年疑似打工上夜班太累，竟在北屯區中清路二段一家超商廁所在馬桶上睡了起來，超商店員驚動警方多次敲門，陳男才睡眼惺忪的走出來。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

把超商廁所當休息站！台中一名17歲陳姓青少年疑似打工上夜班太累，日前上午8點多，竟走進北屯區中清路二段一家超商廁所在馬桶上睡了起來，超商店員見男子進廁所半小時沒有聲響，敲門也沒回應，急著報警，警察到場多次敲門，陳男才睡眼惺忪的走出來。

台中市警察局五分局水湳派出所10月13日上午8點多接獲中清路二段一家超商店員報案，指稱，有一男子進入廁所約半個小時，就沒出來，敲門也不回應，深怕出了什麼意外。

水湳派出所巡佐張裕隆、警員劉韋亨獲報後到場多次敲門，廁所內完全沒有一點聲響，最後可能敲太多次門終於把陳男吵醒，陳男才開門緩緩走出來，警方見他伸手揉了揉充滿睡意的雙眼，一副彷彿墜入五里霧中，還一度以為他是在裏頭吸食毒品。

警方在陳男走出廁所後，也仔細查看廁所內狀況，並機警地聞了聞是否有異常味道，經詳細詢問後才知道，原來陳男才17歲因打工上夜班太疲累，就在超商借個廁所時，竟然不知不覺就在馬桶上累到睡著了。

警方也藉機呼籲，千萬不要心存僥倖的心理，想利用超商或一些公共廁所用來犯罪，警方會針對轄區的治安熱點加強查緝，勿妄想有可趁之機。