高雄市一名48歲的謝姓男子日前載女友回大寮的住家，車輛違停在路口轉角處，大寮分駐所巡邏員警發現上前勸導，盤查過程中警方發現謝男神色慌張，經深入追問，謝男自知法網難逃，主動拿出身上的一小包安非他命，女友知道他身上帶有毒品，與謝男保持起「社交距離」，在旁臭臉無言以對。

林園分局大寮分駐所巡佐蔡志銘、警員簡志帆13日執行巡邏勤務時，於深夜23時許行經大寮區萬丹路時，發現一輛自小客車停在超商旁，所停的位置正是紅綠燈轉角處的紅線，於是下車告誡，48歲的謝姓男子這時才發現自己交通違規了，急忙跟員警說女友住在附近，只是載女友回家，一下子就會立刻離開，員警查證身分時，發現他的身體顫抖的很不自在，讓員警直覺有異。

員警詢問男子有無攜帶違禁物品，謝男先是急著否認，但警方持續追問下，他才從口袋拿出放在香菸盒內的安非他命，甚至還想求情：「麥安餒啦！」，沒想到他的女友卻突然出現，見到警方對男子權力宣告，女友臉色大變，甚至與謝男保持起「社交距離」，完全不想靠近他，全案警方訊問後，依毒品危害防制條例移送偵辦。

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