一名男網友在臉書發文指稱，女友有著「災星轉世」般的體質，並列舉許多例子，其中，女友在公司同事封為「媽祖娘娘」，大家都不敢對她出言不遜，只因之前有3名主管故意刁難她，結果其中1人下班後就被車撞，另外2人也紛紛出事，貼文曝光後引發熱議，網友們笑道：撿到死亡筆記真人限量版。

一名網友在臉書社團「靠北女友2.0」發文表示，只要和自己的女友接觸過的人事物，沒有一樣是完好無損的，目前只剩原PO還沒出過事而已，讓他不禁直呼「說實在我不知道我女友是不是災星轉世」，原PO舉例，雙方交往至今，他的機車已經換到第3輛了，只要借給女友使用就會被三寶擊落，輕則車子毀損，重責出車禍送醫，就連汽車也追尾過兩次。

原PO又舉了幾個例子，有次他買了一台70寸的新電視，那天女友來拿走了他的遙控器，轉台到想看別的節目，結果電視就冒煙了，「裡面居然電路板燒毀？電視我才買3天啊！這真的讓我匪夷所思」，其他事蹟為女友搭公車10次有7次遇上公車拋錨、玩博弈遊戲、手遊等都是徹底非洲、吃迴轉壽司轉盤運送帶直接出事等等，「去2間都一樣狀況，讓我很毛」。

最讓原PO感到哭笑不得的是，女友在公司被同事封為「媽祖娘娘」，主管階級等都不敢對她出言不遜，只求她把事情做完趕緊下班，避免遭受天譴，據女友的閨蜜同事所述，之前有名主管故意刁難她，結果那名主管下班就被車撞，在醫院躺了1個月，另外還有兩名刁難過她的主管也紛紛出事。

最後，原PO提及「還有一點就是，她（的）烏鴉嘴肯定開光過」，原PO表示，有次和女友一起去看花式溜冰表演，女友說了一句「只要不摔倒肯定很完美！」，沒想到下一秒表演者直接摔倒受傷，「靠北勒！我立刻跟女友說『噓！不要亂說話了你』，事後聽說表演者摔骨折…」。

貼文曝光後引發熱議，網友們笑道：撿到死亡筆記真人限量版。(翻攝臉書靠北女友2.0)

貼文曝光後引發熱議，網友們紛紛開玩笑留言，「她屬於你的，千萬別放生！不要害別人」、「帶去澳門博弈，跟她做對家，不就荷包滿滿回來？！」、「你應該是撿到死亡筆記真人限量版」、「你還能活著也算命中註定是她的另一半了」、「記得好好供奉著…」、「地獄倒霉鬼」。