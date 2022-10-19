結束在銘傳大學的演出後，天王星們搭著保母車前往滾石唱片公司，小孩與高有翔先下車。（圖／本刊攝影組）

「原子少年」天王星成員「小孩」何世華與未成年少女鬧出桃色風波，12日小孩因不願謠言拖累團隊而突然宣布退團，雖說聲明17日生效，案情也已進入司法程序，但原先預定要出席退團前所有活動的他，因考量到身心狀況不佳，情緒起伏較劇烈，為避免影響演出品質，決定缺席16日最後活動，也令粉絲十分不捨。而在14日天王星到銘傳大學演唱後，時報周刊CTWANT獨家直擊小孩結束所有工作後，神情落寞獨自搭車離去，看得出他的身心已在壓力爆炸邊緣。

小孩先冒雨快步進入公司，工作人員撐傘繼續接其他團員下車。（圖／本刊攝影組）

本月14日，天王星到銘傳大學校唱，原本是小孩以天王星名義的倒數兩次演出，也是當天倒數第二組登場，一登台主持人木木便以「不能被忘記的冠軍團」介紹他們，他們帶來夯曲〈底加啦〉，小孩帶黑框眼鏡，在Talking期間頻頻喬鏡框，不發一語，全程都是隊友發言，唱到第二首〈熱可可〉，吳昱廷、高胥崴攬住他，並摸摸小孩的頭，曲畢小孩隨著音樂激動的伸出手，接著他們演唱在選秀節目中首次公演歌曲〈King〉作為結尾。

其他團員陸續返回公司。（圖／本刊攝影組）

下台前，高胥崴表示，「我知道你們很想說4個字，台下也有這個板子，我們一起說好不好？」接著全場齊喊「小孩加油」，不但逼哭台下鐵粉，小孩也難忍激動情緒，走向舞台後方背對觀眾，木木更衝到台中間給小孩擁抱，並讓天王星和在場觀眾合照，也讓粉絲捕捉5人暫時的最後合照。

蔡承祐跟小孩揮手道別，不過小孩似乎沒注意到。（圖／本刊攝影組）

當晚9點小孩和天王星團員們一同搭著黑色廂型保母車，約20分左右下車，小孩戴起口罩與其他團員陸續進入位於台北市內湖區所屬之滾石唱片公司，待了一個小時之後，大約在近晚上十點半，團員先後離開，換回自己私服的小孩不同於以往總是神采奕奕，他獨自低著頭，神色匆匆甚至沒注意到一旁向他揮手的好友蔡承佑，低著頭神情落寞地快步搭乘多元計程車離去。

換回自己服裝的小孩，低著頭獨自一人搭車離開。（圖／本刊攝影組）

而15日晚間，該未成年女方在IG限時中發表聲明「很抱歉佔用媒體資源，一直沒有正面回覆一部分是我的情緒狀態還在調適當中，但主要原因還是案件已進入司法程序，偵查不公開，待司法單位查明真相後，會再進一步通知大家，所以希望在司法單位查明真相前，不要再有更多對我的不實指控和惡意攻擊。」

同是天王星團員、也是小孩的好友蔡承祐，發文替小孩加油打氣。（圖／翻攝自蔡承祐IG）

到了隔天16晚間，也就是17日退團生效期前晚，小孩也透過律師再度發律師函，是繼他先前發聲明控訴未成年少女與母親所委託之許維恩公司「維恩原創國際」及其經紀人，以不實聲明攻擊他而揚言提告後，又再要求許維恩經紀人或公司在3天內道歉。看來這件事雖已進入司法程序，但仍攻防戰一來一往，看來一時半刻不可能停止。

小孩於16日晚間透過律師發律師函，要求許維恩經紀人或公司在3天內道歉。

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