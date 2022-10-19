淡水警分局16日晚間獲報，有名疑似失智的老翁在馬路上徘徊，員警到場發現他孤身一人且沒有撐傘，全身被大雨淋濕，冷得瑟瑟發抖，趕緊將他帶回派出所休息，在透過警政系統查詢及比對相關資料下，順利聯繫上他的妻子並平安送他回家。

淡水警分局後厝派出所16日晚間10時許接獲轄區某社區警衛報案，指稱社區外有一名老翁在馬路上徘徊多時，後厝派出所警員張簡哲暉上前關心詢問，老翁卻答非所問疑有失智情形，由於當天受尼莎颱風外圍環流影響，帶來致災性的豪雨及狂風，老翁全身早已淋濕，擔心長時間淋雨可能導致失溫，趕忙將他帶返派出所避雨休息。

員警拿毛巾擦拭並提供熱水暖身，短暫休息過後，再嘗試詢問老翁身分，沒想到老翁竟能回答自己的姓名及身分證號，但對於住家地址、為何獨自一人在外流連等問題，卻又無法明確表達，之後在經過警政系統過濾及比對下，發現這名71歲的溫姓老翁這個月8日也曾因為走失報協尋，員警依循報案紀錄順利地聯繫上他的妻子。

溫翁妻子表示，丈夫近年患有失智症，時常獨自搭公車四處游蕩，不久前才走失報警，幸好當天在台北市找到；不過由於當時夜已深且溫妻行動不便，無法前來接送，於是員警便熱心地駕車將溫翁載返淡水的住家。

淡水警分局表示，為了不讓長者或失智老人迷路、走失找不到回家的路，除了配戴愛心手鍊外，也建議到警察機關申請指紋建檔，以防止在沒有身份證件及愛心手鍊情況下，可以用指紋系統辨識身份，盡速通知家屬。