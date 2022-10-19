尼莎颱風挾帶超大豪雨襲擊北台灣，北市警信義分局吳興街派出所員警葉偉成、謝坤霖及實習生鍾佳翰等3員，當日接獲民眾告知派出所對面騎樓，有位老婦人因天雨路滑跌倒且無法自行起身，鍾員趕緊至旁邊台北醫學大學附設醫院急診室，商借輪椅供老婦使用，並護送老婦就醫。

該名高姓老婦與丈夫彭姓老翁出門購買日常用品時，因豪雨導致騎樓路面濕滑，高婦不慎跌倒，無力起身，老伴年歲已高也無力攙扶，兩人束手無策之際，路邊熱心民眾見狀趕緊請求警方及119協助。

警方到場先安撫高姓婦人情緒，並確認老婦身體狀況及傷勢，所幸老婦並未傷及頸椎及頭部，考量高姓老婦站立仍不穩，實習生鍾佳翰立即至對面醫院急診室借輪椅，並以徒步推輪椅方式護送老婦人至急診室就醫檢查傷勢。事後老婦感謝熱心民眾及警方幫忙，吳興街派出所長林意翔也對實習生的敏銳觀察力及熱心讚譽有佳。

信義分局提醒，近日天氣濕冷、轉涼，碰到下雨天應多注意鞋子防滑不足等情況。家中有年長者也應注意，跌倒所造成的損傷會造成年長者身、心、社會功能及生活品質受影響，而最容易跌倒的地方，室內以臥室、客廳、浴室及廁所為主，室外則以街道或路上、運動場及公園為主，穿著具防滑鞋底的鞋子並輔以助行器及枴杖，將可大大降低滑倒的風險。