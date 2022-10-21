輝瑞周四（20日）表示，在美國政府目前採購計畫到期後，輝瑞與德國BioNTech（BNT）共同開發的成人新冠疫苗，預估每劑售價調高到110~130美元（約台幣3540元至4180元），最快明年初回復商業市場銷售模式。但美媒指出，恐有1500萬美國人未納入醫療保險難以負擔。

華爾街日報報導，輝瑞高層主管魯金（Angela Lukin）表示，正與醫療保險業者協商疫苗的最終上市價格。目前初步設定每劑要價110美元到130美元之間。預計採單劑量瓶裝，而非疫情期間的多劑量包裝。

報導指出，當初疫情嚴峻期間，美國政府與輝瑞BNT的首份1億劑疫苗合約，採購價為每劑19.5美元，今夏最新供應協議，每劑調整為30.5美元。與未來一劑至少110美元相較，貴了將近4倍。

輝瑞預期，2023年美國公共衛生緊急狀態結束後，新冠疫苗市場開始轉向商業銷售，多數人仍不用付太多錢，因為許多醫療保險都涵蓋全額負擔年度流感疫苗費用。

輝瑞稱回復商業銷售模式後，多數人不受影響，但CNBC此前報導，美國衛生及公共服務部（HHS）估計一旦停止發布公衛緊急狀況，將有高達1500萬人被排除在「醫療補助和兒童健康保險計畫」之外。

美國衛生部長貝塞拉（Xavier Becerra）13日宣布，新冠肺炎疫情的公共衛生緊急狀態再延長90天，至2023年1月11日，以保留政府針對醫院的高額支出與擴大醫療補助等措施，同時推動入秋施打疫苗追加劑。