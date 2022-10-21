面對全球市場修正，第四季投資策略該如何調整？凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，認為目前投資環境是「進退兩難」，如果美國聯準會在明年第一季後繼續加息，代表通膨仍未受控，如果降息則代表經濟不景氣，因此第一季後調整利率，無論是升息、降息都不是好事，因此建議投資人短期持有現金，中長期後視市況調整，同時需留意強勢美元會造成亞洲貨幣或股市波動。

全球市場仍受經濟放緩、貨幣政策趨緊及地緣政局等負面因素困擾，後市前景未完全明朗，投資人要留意企業營收變化，目前股市估值或未反映出現金融危機的風險，因此建議投資人採用「IDEA」的投資策略，四大投資類股包含：1.全球防禦型、高股利股票 (Global Defensive Income)、2.短年期債券(Short Duration Bond)、3.EGS永續概念股 (ESG)、4.亞洲市場投資組合(Asia Portfolio)，但同時要注意美國通膨數據、中國二十大會議等外部影響。

富蘭克林華美新世界股票基金協管經理人季成燁分析，回顧美國第二季財報S&P500類股中，表現最為突出的是能源、醫療保健及公用事業類股，其中表現較差的是通訊股、科技股及工業類股，主因是受到景氣牽動影響較大，當然因為財報表現也呼應今年總體經濟環境包含俄烏戰爭、經濟局勢與物價上漲等發展。

季成燁認為，接下來看第三季財報公布的時候，自然會關注到整體環境的變化走向。預期本次第三季季報公布結果開始，將實現財報普遍較悲觀的想法，其中特別是對科技業的半導體、消費性電子的表現，預期較為疲弱。建議利用2千元兩檔基金「倍金術」投資法，幫助紀律投資，克服市場震盪波動。