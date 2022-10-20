教育是國家的施政重點，屏東縣長藍綠候選人也各自提出教育政策，民進黨籍周春米主張要為孩童提供安全、舒適的校園，媒合律師認養校園、健全師資人力結構，並打造全齡學習環境，國民黨籍蘇清泉則稱，如何落實教育平權才是重點。

「讓屏東孩子有高品質的教育，一直是我努力的目標！」周春米指出，她為讓孩子有個舒適的學習環境，不僅爭取屏東70間老舊廁所、70所學校操場、20座風雨球場的整建，推動操場跑道整建專案，還致力深化提供幼兒教保的服務與終身教育的課程，打造全齡學習的環境。

同時，她為強化校園的安全防護系統，特別推動媒合律師認養校園，提供簡易法律諮詢服務，扶持校園、守護孩童，並爭取更多的資源辦理國小課後照顧到6點，且擴大延伸至國中端，她說，她要穩穩接住每個有需要的孩子。

面臨數位化學習新時代的來臨，周春米也有對策，她說，屏東也要強化布建5G網路硬體設備，落實「班班有網點，生生用平板」的目標，縮短城鄉學習數位落差。

但她也認為，若教學現場第一線的老師沒有充分的資源，即使硬體設施提升，也無法強化孩子的教學品質，所以她將努力建全師資人力結構，持續規畫師資穩定的方案，與大學、NGO組織各項計畫，拓展教師協同教學與合作夥伴關係。

對此，蘇清泉則認為，如何落實教育平權才是重點，他說，據中央對屏東縣決算審核考核績效結果顯示，屏東縣無障礙生活環境、學生健康及水域安全基本需求、國民中小學老舊校舍重建等3項評比都是最後1、2名，難道這就是安居樂業五星級的屏東？他強調，他要翻轉屏東的教育，而不是把經費拿去辦活動。