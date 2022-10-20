民眾黨南投縣議員候選人簡千翔日前回簡家古厝附近，與舊時的鄰居們拜票，簡千翔感動表示，鄰居們都還記得他的阿公阿嬤，「真的讓千翔感受到濃濃的人情味」。

簡千翔今(20)日在臉書提及，他的父母前陣子帶著他回到簡家古厝的附近，一一跟舊時的鄰居們拜票。簡千翔說雖然搬離開古厝已經很久，房子也都不在了，但鄰居們都還記得他的阿公阿嬤，讓他真的感受到濃濃的人情味。

簡千翔表示，他一定會更努力，不讓鄉親父老們失望。簡千翔也邀請大家10/22（六）早上一起來參加他的競選總部成立大會。