台北市議員王鴻薇等人日前揭露高雄市長陳其邁公費讀醫學院未盡義務，甚至醫師證書迄今還扣在教育部而無法執業。雖然陳其邁陣營對此多次解釋反擊，今天陳其邁更強調「從不後悔」。對此，柯志恩說，只要陳其邁解釋：「公費醫生賠錢就能夠解除權利義務嗎？那為何醫師證書還在教育部」

國民黨高雄市長候選人柯志恩20日下午於競選總部舉行客家政見記者會，被問及此陳其邁在臉書提到，自己是實實在在的醫師，也是實實在在的公衛人，也是腳踏實地的政治工作者，對於選擇也從不後悔。

柯說，教育部跟衛福部皆對於他的做許多解釋，但就只問：「對一個公費醫生來說，賠錢就能夠解除所謂的權利義務嗎？如果賠錢就能解除責任義務，那為何醫師證書還存留在教育部，這是他必須解釋清楚。」

柯志恩說當初公費生的設計就是國家給資源，訓練後應有一段時間要替國家做事，特別是到偏遠地區，這是設計制度的初衷，填寫志願時就知道自己是公費生，她強調：「我還是問為何醫師證書還存留在教育部？未來如欲行醫也還是要到衛福部指定的偏遠地區行醫才能。」。

另外，明日將進行市長、議員選舉候選人號次抽籤，陳其邁及柯志恩雙方陣營都安排抽籤結束後進行車隊掃街，柯志恩將由前總統馬英九陪同，結束後會從一心路到十全路遊街，告訴市民「我們準備好了！」，她也笑說1至4號都是很幸運的，選哪個都好，不用迷信，人選比較重要。