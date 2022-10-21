每年9至11月是新北山藥產季，瑞芳區盛產穴管栽培的原生種山藥，近期也舉行山藥評鑑競賽，17名農友參與競賽，山藥達人林朝根摘下冠軍。（蔡雯如攝）

每年9至11月是新北山藥產季，瑞芳區盛產穴管栽培的原生種山藥，近期也舉行山藥評鑑競賽，17名農友參與競賽，由山藥達人林朝根獲獎，林朝根從20多歲開始種植山藥，至今已有40餘年的種植經驗，近10年來獲得4次市級冠軍。他表示，今年夏季缺水，山藥收成量不如以往，但他嚴格控管排水、環境，才能種出黏度佳、外表細緻的山藥。

新北山藥主要產於雙溪、貢寮、平溪、瑞芳、三芝、汐止等區，種植面積約46公頃，年產量約600公噸，隨著東北季風盛起，原生種山藥也正當時，不僅口感Q彈綿細，富含的黏液質可以幫助消化，薯塊的多種營養物質，還可以強身健體固精氣。

本屆瑞芳山藥評鑑結果近期出爐，林朝根是家中第一位種植山藥農民，20多歲起就在雙溪區種植山藥，當作休閒娛樂，直至中年後決定轉換事業跑到，辭去原本的木工傢俱事業，專心種植山藥，累積數年種植經驗，靠著黏度好、肉色均勻度佳等優勢，再度奪冠。

他表示，他藉由農業局、農改會的輔導機制，逐漸學會種植品質好的山藥，目前農園面積約有1700多坪，往年穀雨至立夏之際是山藥最需要水分的時候，才能結下外觀完整、質地紮實的山藥薯塊，但今年遇上缺水期，導致山藥栽培管理難度增加，所幸雙溪周邊還有溪水，他也覆蓋上黑網布減少水分流失，雖然近日陰雨綿綿，但山藥生長期已接近尾聲，因此對品質、產量都沒有太大影響。

瑞芳區農會理事長林光明表示，新北山藥以「基隆原生種山藥」為特色，相傳這些品種都是農友翻山越嶺，親自到深山裡挖掘並漸漸馴化成的原生種山藥，由於雙溪四面環山，又處在水庫集水區上游，因此生產出的山藥口感綿密，還有淡淡人蔘香氣，雙溪山藥每台斤價格可達250元，但時常在採收前就被熟客指名搶購，相當受歡迎。

新北市農業局表示，為協助小農銷售山藥，明日將在雙溪平林農場舉辦山藥產地展售會，早上9點開始發送限量500份的100元山藥折價券抵用現場消費，展售會現場還有試吃新北山藥的好康活動，10點開始提供福容大飯店的山藥養生雞湯，限量100份。詳情可至新北市原生種山藥林朝根網站 (網址： https：／／reurl.cc／RXAD4Z ) 及新北市農會真情食品館 (網址： https：／／www.ubox.org.tw／ )查詢。