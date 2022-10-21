遠傳(4904)數位轉型繳出亮眼成績，遠傳心生活的下載數已於9月正式突破400萬，今日再宣布，推出全新品牌廣告「對用戶好、遠傳最給力」，祭出優惠三大場景，瞄準各個不同用戶群的需求，全面搶攻數位轉型帶來的龐大新市場。

遠傳積極發展數位轉型，推出遠傳心生活APP，打造一站式行動生活圈，近一年多來已逐漸展現成效，遠傳心生活的下載數已於9月正式突破400萬，每日開啟心生活APP人數已達28萬，相較於年初成長85%，足以代表遠傳在數位轉型上帶動用戶共同前進，從電信服務e化使用，降低紙本帳單印製，再到查詢帳務、優惠好康與會員權益等需求，遠傳用戶對於遠傳心生活APP仰賴程度日益提升。

遠傳今(21)日再推出全新品牌廣告「對用戶好、遠傳最給力」，遠傳表示，期望藉由消費者參加熱門展演活動、體驗獨家私房行程、以及消費累兌點優惠三大場景，呈現出遠傳提供用戶最有感的差異化服務與獨享福利，不論是藝文愛好者、旅遊玩家、或是精打細算的小資族，都能親自體驗身為遠傳用戶，所享有的獨家尊榮體驗就是和別人不一樣。

遠傳數位轉型效益持續擴大，在資通訊業務、個人數位服務營收雙雙助攻下，9月新經濟營收年成長率高達26%，其中，資通訊業務營收年成長率達33%。累計今年1至9月，新經濟營收年成長率高達23%，營收佔比已達19.0%。