台中市優質芋頭評鑑今天登場，今年共60組農友報名參賽。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市優質芋頭評鑑今天登場，今年共60組農友報名參賽。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農業局為推廣台中市優質農特產品及「吃在地、食當季」理念，讓消費者安心選購在地農特產品，21日輔導大甲區農會在該會舉辦「111年度台中市優質芋頭評鑑活動」，今年共60組農友報名參賽，最終由大甲區李碩修拔得頭籌勇奪冠軍。

農業局指出，今日評審依芋頭生鮮外觀(均重、整齊度、形狀、縱剖面及病蟲害)及熟芋官能品評(香氣、色澤、質地及口感)等項目評比，經評審委員仔細審查評分後，由大甲區李碩修榮獲特等獎，奪得今年台中市優質芋頭評鑑冠軍，另曾俊榮、卓明溪榮獲頭等獎，鄭全益、陳志維、劉木川榮獲貳等獎，以及紀文雄等6名榮獲優等獎。

台中市為全國最大芋頭產區，台中市栽培面積達901公頃、年產量達1萬6113公噸，主要分布於大甲、大安、后里、外埔等區，地處大安溪和大甲溪之間沖積平原，擁有土壤肥沃、水源乾淨、氣候適宜等優勢，每年產季8月至隔年4月，生產的芋頭香濃醇郁、口感鬆軟綿密，品質全國最優良。

農業局提到，台中生產優質芋頭享譽全國，現正值芋頭產季，製作甜點湯品或鹹食料理都非常美味，送禮、自用兩相宜，農業局持續提倡「吃在地、食當季」及「地產地消」理念，縮短食物里程，減少碳足跡，歡迎市民朋友踴躍選購，一同以行動支持在地優質農特產品，訂購電話：台中市大甲區農會 04-26712229、04-26710909。