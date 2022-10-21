蔡英文總統今午在總統府設國宴款待國王暨王妃瑪希娃瑪及訪團一行。總統盼增進兩國年輕世代的交流，希望從校園交流做起，讓史瓦帝尼有更多的「台灣通」，成為連結兩國的重要橋梁。

總統致詞時表示，2018年普悠瑪事故發生後，她接到國王的來電問候。通話中，國王除了表達對罹難者家屬的關心，也展現對台灣的重視。藉此機會，她要再次向國王表達由衷的感謝。

總統指出，這次王子和公主一起來訪，令人非常期待，未來台灣和史瓦帝尼的年輕世代，能夠增進更多的交流。這幾年來有越來越多史瓦帝尼學子來到台灣，跟台灣學生一起學習、參加活動，這也有助於正在推動雙語國家計畫。

總統說，未來會繼續促進兩國青年學子，有更多求學、交流和受訓的機會。希望從校園交流做起，讓史瓦帝尼有更多的「台灣通」，就像國王一樣熟悉台灣，成為連結兩國的重要橋梁。

隨後，恩史瓦帝三世國王致詞時表示，因為COVID-19疫情關係，減少了許多當面互動的機會，但也因為科技發展日新月異，他與蔡總統依然有進行交流及交換意見的聯繫管道。

他感謝台灣一直以來的支持，及為史國所做的一切，也替史國人民向台灣人民致上最高的謝意。他提到，在到訪之前，曾與蔡總統針對許多領域有非常熱烈且有意義的討論，期盼可以強化貿易等領域的合作機會。會晤後，兩國外長也簽署共同宣言，這是強化兩國合作及貿易關係非常重要的文件。

蔡總統也提到，在文件簽署後，雙邊政府代表更應該好好坐下來討論，要如何執行這些合作機會。

國王談到，兩國都非常擔憂現在全球的經濟狀況，尤其是疫後的復甦，相信會有非常多的挑戰，這都是必須要努力的方向。此次疫情在很短的時間內帶來了巨大的痛苦及磨難，也告訴大家沒有任何一個國家可以置身事外，就像這個世界上，每一個人都是相互連結在一起的，因此他希望兩國可以持續合作，共同找到面對挑戰的解決辦法。

國王提到，訪團此行，也要代替在台工作及學習的史瓦帝尼王國學生向蔡總統、台灣政府及人民表達感謝。在「全球都受到疫情衝擊時，台灣的政府及人民還是對他們非常好，讓他們可以過著幾乎正常的生活」。史國人民在台灣教育界、金融界等領域也都相當有成就，感謝台灣給予他們機會，相信未來他們回國時，也能分享在台經驗。