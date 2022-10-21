北市候選人號次抽籤21日登場，大安、文山區市議員候選人高揚凱抽到幸運9號，他非常高興，因為是國民黨提名的八席正藍軍中，抽到號次最前面。高揚凱表示，或許是因為老鄰居前總統馬英九親自替他站台加持，讓他抽中9號，「英九挺在地，9是高揚凱」標語就快速傳開來。此外，「服務長長久久」、「11月26日，就是投給9號高揚凱」等加深號次記憶點的口號也順利產生。

抽中9號的台語發音與自己的姓「高」諧音相同後，高揚凱重申，他對選民的三項參選保證：第一，用自己的理想、理念和政見爭取支持，保證清白、乾淨選舉，絕不用奥步；第二，在景美、木栅、大安都設服務處或據點，服務做好做滿，絕不落跑；第三，競選的政見承諾，當選後努力去實現，說得到、做得到，絕不空嘴薄舌。

高揚凱強調，他是一個忠厚正直、骨力打拼的年輕人，所以獲得老鄰居馬總統的肯定，他一定全力以赴，不負鄉親父老及馬總統的期許。今天在抽籤現埸，高揚凱也發揮「戰鬥凱」的膽識和戰鬥力，把他精心製作的「幹話王撲克牌」帶到現場發放，受到民眾的歡迎。

高揚凱一度穿越隔離的警力，打算把2副幹話王撲克牌送給「時惡不赦」的陳時中本人，以喚醒他的記憶，看看到底講出了多少幹話金句，可惜未能如願接近陳時中。高揚凱氣憤表示，「陳時中可以講出罄竹難書的幹話愚弄人民，卻連2副撲克牌也不願面對，還選什麼台北市長呢？」最後，他只好把撲克牌撒給陳時中。

候選人號次抽簽後，選戰進入最後衝刺期，高揚凱雖因日前造勢成功，聲勢看漲，但他仍然戰戰兢兢，全力衝刺，絕不敢有絲毫的大意。高揚凱指出，自己是一個道道地地的新人，既無現任優勢，也沒有政治師父的票源可以接收，只能靠自己一步一脚印、一雙手握過一雙手，來爭取選民認同，高揚凱籲請藍營支持者，只要集中搶救高揚凱，國民黨就能八仙過海。