嘉義市西區議員選舉今天下午抽號次，涉嫌違反選罷法的李姓候選人遭檢方聲押，必須出庭，由妻子代替到選委會抽號，她表示，李先生的為人處事可受公評，相信司法會還他清白，讓他有公平競選的機會，團隊會按步就班繼續拚選舉。
另外，爭取連任的李忠曆議員打開籤張後即興奮脫口喊出「籤王1號」；尋求連任的孫貫志議員被叫到3次，未出現，由選委會委員林建宏代替抽出號次後，孫貫志才趕到場；國民黨籍候選人蘇慶良抽出9號，喊「幸福久久」；最後一名抽號次的民進黨議員黃大祐，也沒到場，林建宏代為抽出最後號碼2號。
嘉義市西區議員選舉今天下午抽號次，涉嫌違反選罷法的李姓候選人遭檢方聲押，必須出庭，由妻子代替到選委會抽號，她表示，李先生的為人處事可受公評，相信司法會還他清白，讓他有公平競選的機會，團隊會按步就班繼續拚選舉。
另外，爭取連任的李忠曆議員打開籤張後即興奮脫口喊出「籤王1號」；尋求連任的孫貫志議員被叫到3次，未出現，由選委會委員林建宏代替抽出號次後，孫貫志才趕到場；國民黨籍候選人蘇慶良抽出9號，喊「幸福久久」；最後一名抽號次的民進黨議員黃大祐，也沒到場，林建宏代為抽出最後號碼2號。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。