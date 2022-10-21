李忠曆議員興奮脫口喊出「籤王1號」。（廖素慧攝）

嘉義市議長莊豐安抽到10號。（廖素慧攝）

嘉義市副議長蘇澤峰抽到4號。（廖素慧攝）

李姓議員候選人由妻子代為抽出號次。（廖素慧攝）

嘉義市西區議員選舉今天下午抽號次，涉嫌違反選罷法的李姓候選人遭檢方聲押，必須出庭，由妻子代替到選委會抽號，她表示，李先生的為人處事可受公評，相信司法會還他清白，讓他有公平競選的機會，團隊會按步就班繼續拚選舉。

另外，爭取連任的李忠曆議員打開籤張後即興奮脫口喊出「籤王1號」；尋求連任的孫貫志議員被叫到3次，未出現，由選委會委員林建宏代替抽出號次後，孫貫志才趕到場；國民黨籍候選人蘇慶良抽出9號，喊「幸福久久」；最後一名抽號次的民進黨議員黃大祐，也沒到場，林建宏代為抽出最後號碼2號。