曾參與過議員選戰的第6選區候選人張嘉玲，這次捲土重來，抽到9號，希望能給自己帶來好運。（李奇叡攝）

已連任4屆議員的第2選區候選人蔡淑君抽中3號，她表示，自己超愛這個號碼。（李奇叡攝）

以新人之姿投入選戰的陳乃瑜，幸運抽到一號，開心對鏡頭舉起號碼單。（李奇叡攝）

曾擔任6屆議員的第5選區候選人廖裕德則是抽到20號，力求在最多候選人的選區，殺出重圍。（李奇叡攝）

現任新北市副議長陳鴻源抽到1號。（李奇叡攝）

台灣民眾黨新北市議員參選人陳世軒今天在前民眾黨立委蔡壁如陪同下，前往抽籤。（李奇叡攝）

張凱鈞穿著軍裝參與抽籤，抽到3號喊出「3除藍綠」。（李奇叡攝）

新北市選舉委員會今日進行市長、議員候選人抽籤，議員候選人共129人，分成2梯次抽籤，其中板橋區21人居冠。大部分候選人都想好口號，應對自己抽到的號次，並在展示過程中喊出，展現氣勢，而在抽完號碼後，各方也都陸續展開掃街行程，盼延續這股氣勢，爭取市民支持。

此次議員選舉老將新秀盡出，已連任4屆議員的第2選區候選人蔡淑君抽中3號，她表示，自己超愛這個號碼，因為最接地氣，選前選民是她的「靠3」，選後她會做市民的靠山。

爭取連任的第6選區候選人金瑞龍則抽到4號，跟第一次高票當選的號次一模一樣，他說，4的意義重大，象徵著「4必當選，4必連任，政見也4必完成」，希望能延續2018年第一高票的氣勢，再度連任。

至於曾參與過議員選戰的第6選區候選人張嘉玲，這次捲土重來，抽到9號，希望能給自己帶來好運；而曾擔任6屆議員的第5選區候選人廖裕德則是抽到20號，力求在最多候選人的選區，殺出重圍。

以新秀之姿參選的侯家軍呂家愷、吳訓孝、戴湘儀則分別抽到12號、13號以及18號，戴湘儀表示，雖然抽到最後一號，但「抽到頭或尾最不容易投錯」，而剛好市場阿姨都說她看起來是18歲，特別有記憶點，希望市民能給國民黨女性新人一個機會。

另外，昨日獲得新北市長侯友宜「破例請假輔選」的第3選區候選人黃聖超，則抽到了和侯友宜一樣的號碼「2號」，他表示，抽到跟市長一樣的號碼真的很幸運，呼籲選民「市長投2號，議員也要投2號」，希望和市長「雙雙出擊」，一起加油。