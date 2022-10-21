新北市選舉委員會今日進行市長、議員候選人抽籤，議員候選人共129人，分成2梯次抽籤，其中板橋區21人居冠。大部分候選人都想好口號，應對自己抽到的號次，並在展示過程中喊出，展現氣勢，而在抽完號碼後，各方也都陸續展開掃街行程，盼延續這股氣勢，爭取市民支持。
此次議員選舉老將新秀盡出，已連任4屆議員的第2選區候選人蔡淑君抽中3號，她表示，自己超愛這個號碼，因為最接地氣，選前選民是她的「靠3」，選後她會做市民的靠山。
爭取連任的第6選區候選人金瑞龍則抽到4號，跟第一次高票當選的號次一模一樣，他說，4的意義重大，象徵著「4必當選，4必連任，政見也4必完成」，希望能延續2018年第一高票的氣勢，再度連任。
至於曾參與過議員選戰的第6選區候選人張嘉玲，這次捲土重來，抽到9號，希望能給自己帶來好運；而曾擔任6屆議員的第5選區候選人廖裕德則是抽到20號，力求在最多候選人的選區，殺出重圍。
以新秀之姿參選的侯家軍呂家愷、吳訓孝、戴湘儀則分別抽到12號、13號以及18號，戴湘儀表示，雖然抽到最後一號，但「抽到頭或尾最不容易投錯」，而剛好市場阿姨都說她看起來是18歲，特別有記憶點，希望市民能給國民黨女性新人一個機會。
另外，昨日獲得新北市長侯友宜「破例請假輔選」的第3選區候選人黃聖超，則抽到了和侯友宜一樣的號碼「2號」，他表示，抽到跟市長一樣的號碼真的很幸運，呼籲選民「市長投2號，議員也要投2號」，希望和市長「雙雙出擊」，一起加油。
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