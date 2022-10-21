為鼓勵更多優質新創企業透過戰略新板進入資本市場，第一金證券與證券櫃檯買賣中心及安侯建業聯合會計師事務所於10月20日聯合舉辦「戰略新板宣導會」，邀請國內多家優質企業一同參與交流。

主題分為：1.成功案例-倍力資訊（股）公司之經驗分享、2.第一金證券-成功邁向台灣資本市場之路、3.安侯建業- IPO前組織重組應注意事項、4.櫃買中心-戰略新板前準備及審查流程、5.創櫃板前準備及審查流程等五大主題，讓企業了解上市櫃的申請過程及財務規劃相關重點，並更深入了解台灣資本市場。

櫃檯買賣中心副總經理郭佳君表示，櫃買中心所建構之多層次市場架構已協助超過2,300家公司進入資本市場，2021年7月推出的「戰略新板」，以六大核心戰略產業為目標掛牌企業，自開板迄今，累計已有17家公司申請登錄戰略新板，其中，4家已申請上櫃；而「創櫃板」則係藉由提供未公開發行之新創企業多面向之輔導機制。

未來櫃買中心將持續營造有利公司發展的良好市場環境，讓更多具發展潛力的中小企業及創新企業能順利於資本市場籌資。

第一金證券副總經理羅森和表示，臺灣資本市場不僅具備完善的法規與制度，在市場本益比及流動性均相對優於其他鄰近國家，近年來更推出創櫃板、戰略新板、創新板等多元化上市櫃，讓不同產業、不同規模的企業，都能找到合適的板塊籌資，強化台灣多層次資本市場的完整性，提升創新企業於資本市場的能見度。

公司積極推廣戰略新板得到不錯的成績，所輔導的樂迦再生今年4月登錄戰略新板，是戰略新板資本額最大的公司，並在7月轉興櫃一般板交易。

第一金證券對於協助、輔導具潛力的新創企業進入資本市場不遺餘力，將秉持與優質企業一起成長茁壯的理念，持續努力做好承銷商的工作，積極尋找及輔導更多新創企業藉由資本市場不斷成長茁壯，為台灣資本市場注入穩定、成長的動能。

第一金證券承銷業務近年不僅致力提升接案品質及產業深耕，更積極配合政策推動「五加二」、「六大核心戰略」產業發展，聚焦生技醫療、數位服務、綠能節能、資源再生、先進材料等新興產業，加上第一金控集團豐富資源的挹注，將持續穩紮穩打，希望成為企業初次進入資本市場或籌資的最佳承銷商，建立市場「第一品牌」口碑。