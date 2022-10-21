台中旅展現場除旅遊業者推出豐富國內外行程外，也有許多商品、伴手禮等促銷。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

交通部觀光局參山處表示，參展民眾在4大展攤消費滿500元就獲得1次現場親自摸彩的機會，更有台中－澎湖來回機票、飯店住宿券、泡湯券等大獎。（參山處提供／潘虹恩台中傳真）

台中市旅行商業同業公會主辦的「ATTA台中國際旅展」21日上午於烏日區台中國際展覽館開幕，旅展尚未開放進場時入口處就聚集大批排隊人潮；展期一連4天展至10月24日，交通部觀光局參山國家風景區管理處也聯合行銷祭出機票、住宿券等獎品供民眾現場滿額抽獎。

交通部觀光局參山處表示，為協助觀光業者把握旅展行銷機會，參山處聯合台中市政府、台中市產業故事發展協會及台中市樂活觀光產業聯盟協會等單位共同行銷；參展民眾在4大展攤消費滿500元就獲得1次現場親自摸彩的機會，超過130項獎品隨到隨抽，更有台中－澎湖來回機票、飯店住宿券、泡湯券等大獎。

參山處表示，旅展期間也推出系列遊程優惠，如「溫泉森林2日遊」、「情定風城2日遊」皆享第2人半價等折扣，帶領民眾暢遊八仙山、谷關、合興車站、獅頭山等特色景點；「樂活之旅2日遊」、「山林農遊二日遊」則可享兩人同行第2人折扣600元的超值優惠，分別帶領遊客體驗觀光工廠、大雪山森林遊樂區、彰化田野單車旅遊和溫泉飯店泡湯、部落旅遊等。

台中旅展內容豐富，現場各旅遊業者推出多項促銷行程，印尼觀光局、泰國觀光部、帛琉觀光局、馬里亞納觀光局、聖文森及格瑞那丁觀光局、菲律賓觀光局、馬來西亞觀光局、法國旅遊發展署等境外國際單位也共同參展；台中市政府觀旅局與旅館商業同業公會及好禮協會也合作推出「大玩台中卡」及旅展限定專屬「福袋大禮包」等。

觀旅局指出，繼台中TITF旅展及台北國際夏季旅展後，市府與旅館商業同業公會及好禮協會合作推出「大玩台中卡」及旅展限定專屬「福袋大禮包」，受到許多民眾好評與搶購；展場「福袋大禮包」只要299元，再加1元送限量「大玩台中卡」，持卡入住74家旅宿業不分平假日享85折優惠，16家伴手禮店及22家觀光工廠則可享9折優惠。