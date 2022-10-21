李男幫人討債找胞弟及沈男等共11人，2020年11月間持鐵棍及球棒到中市烏日區1間中古車行砸車，共砸毀福斯、TOYOTA及現代等27輛車窗玻璃，向業者恫嚇要求前股東黃男出來面對，「不然還會過來砸車」，隨即離去。經業者報案查獲，法官依公然聚眾攜帶凶器施強暴等罪判李男等5人徒刑10月至4月不等，可上訴。

李男為委託向中市烏日區1家中古車行黃姓前股東追討債務，找來胞弟、綽號「阿牛」男子及沈男、葉男、另名李男等人計畫到車行砸車警告，找來共11人分乘3輛車，在2020年11月7日下午3時許抵達車行，一行人下車後，李姓兄弟找車行老闆談判、沈男等3人分持鐵棍及球棒現場砸車。

「阿牛」拿手機拍這及錄影，與李男胞弟在場叫陣，車行老闆聽到砸損巨響此起彼落，走出辦公室察看，李男表明受蘇女委託，並恫稱：「今天先這樣，若黃再不出面，會再來砸車或叫別組人來」等語。一行人開車離去，經車行報警，警方調閱監視器影像查獲。

李姓兄弟到案，否認毀損及恐嚇等犯行，辯稱沒叫人去砸車，只是去車行幫朋友租車；沈、蔡及李男則坦承到場動手砸車。

車行業者表示，李男帶人到場砸車，包括福斯6輛、TOYOTA6輛、三菱3輛，現代、LUXGEN、NISSAN各2輛等共27輛，車輛擋風玻璃及車窗全遭殃。

車行老闆說，黃男是車行前股東，與蘇女有債務糾紛，李男在1、2周前拿蘇女的委託書來找黃協調，沒想到竟找人來砸車。

法官勘驗現場監視影像畫面及證人證述、審酌李男不思理性合法處理問題，指示多人持棍棒施暴毀損他人物品，並出言恫嚇，5人均未與被害人和解及賠償，各依攜帶凶器在公眾得出入場所聚眾施暴、毀損、恐嚇等罪判首謀李男徒刑11月，其他4人徒刑4月至9月不等。